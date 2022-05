Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Morosité de retour, le rebond se fait attendre - SMI avant-Bourse: -0,20% à 11'712,97 points (08h00) - Dow Jones & Nasdaq (lundi): fermé pour cause de jour férié - Nikkei 225 (mardi): -0,38% à 27'266 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel entame un partenariat avec Lotus's en Thaïlande - Roche: la FDA homologue le traitement Evrysdi chez les nourrissons SPI: - Achiko reporte une nouvelle fois la publication de ses résultats 2021 - Alpine Select a progressé dans son programme de rachat d'actions - Poenina: feu vert des actionnaires à la fusion avec Burkhalter Holding - DKSH acquiert Acutest Systems, chiffre d'affaires 3 mio CHF - Dottikon ES 2021/22: chiffre d'affaires 251,9 mio CHF (218,9 mio) Ebit 67,7 mio CHF (60,6 mio) résultat net 59,3 mio CHF (52,3 mio) pas de versement de dividende 2022/23: revenus attendus en hausse nouvelle croissance des investissements prévue - Kuros: résultats préliminaires "encourageants" pour le Magnetos - Relief Therapeutics suspend une étude avec son candidat Aviptadil - U-blox 2022: croissance des ventes de 27 à 39% visée croissance de l'Ebitda de 17 à 21% visée croissance de l'Ebit de 10 à 14% visée - Zur Rose: la directrice de la stratégie quitte l'entreprise PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Résultat semestriel en hausse pour Procimmo Swiss Commercial Fund II - Fusion DSM-Firmenich: - Axa Suisse: recul des entrées de primes et du résultat - DSM et Firmenich fusionnent les actionnaires de Firmenich recevront 3,5 mrd EUR ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Givaudan: Massachusetts Financial Services Company détient une part inférieure - SIG Group: Pictet Asset Management détient 2,773%, Fahad al Obeikan 4,9976% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,19% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: excédent commercial de 3,84 mrd CHF en avril (CVS) OFDF: exportations avril -0,1% réel sur un mois, +2,5% nominal (CVS) OFDF: exportations horlogères avril 1,92 mrd CHF (nom. +7,3% sur un an) OFDF: importations avril -3,8% en réel sur un mois, -7,7% nominal (CVS) - international: Chine: le Covid pénalise l'activité manufacturière en mai Japon: nouvelle baisse du taux de chômage en avril, à 2,5% recul de la production industrielle en avril HORS DIVIDENDE 01.06: - Cosmo (0,95 EUR) 02.06: - Poenina (2,20 CHF) - Burkhalter (3,80 CHF) - Airesis (1,15 CHF) DIVERS - CH: Markus Gygax élu nouveau président de l'ABRS Coûts de la santé: les primes maladie en débat au National - international: Londres moins ambitieux que prévu dans sa réforme de l'audit Incursion de 30 avions chinois dans la zone de défense aérienne de Taïwan Danemark: référendum sur l'entrée dans la défense de l'UE Ukraine: l'UE s'accorde sur un embargo pétrolier Mexique: l'ouragan Agatha place une région touristique en état d'alerte DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0305 - USD/CHF: 0,9592 - future Conf: -50 pb à 152,29% (lundi) - taux au comptant: 0,776% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,76% à 11'736 points - SLI (lundi): +1,00% à 1'834 points - SPI (lundi): +0,88% à 15'072 points - Dax (lundi): +0,79% à 14'576 points - CAC 40 (lundi): +2,37% à 6'562 points

awp-robot/sw/