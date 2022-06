Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - rebond technique - SMI avant-Bourse: +0,20% à 11'516,58 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,54% à 32'813 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,72% à 11'994 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,20% à 27'402 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim: Moody's relève sa note à 'Baa1', perspective "stable" - Julius Bär cède le gestionnaire de fortune genevois Fransad Gestion place des emprunts Tier 1 de 400 millions de dollars - Novartis reprend ses activités en Ukraine - Roche signe un accord de licence avec Repare Therapeutics - Temenos décroche un contrat avec la banque vietnamienne MSB SPI: - Kuros: versement d'étape de 5 mio USD de Regeron pour Checkmate - Oerlikon cède ses activités russes à leurs cadres - Santhera: calendrier de versements à Reveragen remanié - SIG finalise l'aquisition de Scholle IPN Spice: GP Swiss Ltd entend porter sa participation à 100% offre de 16,25 USD par action - Swissquote: SER ouvre une enquête contre, violation des règles de publication PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Légère augmentation des volumes à la Bourse suisse en mai - Nova Property étoffe le portefeuille de Swiss Central City à Genève ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ascom: UBS Fund Management détient une part de 8,94% - Comet: Capital Group détient une part inférieure à 3% - Epic: CS Funds détient une part de 3,43% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - 10:00 Economiesuisse: perspectives conjoncurelles 2022/23 - 11:00 Elcom: CP annuelle, Berne DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: CPI mai +0,7% à 104,0 points (sondage AWP +0,2 à +0,4%) inflation en mai à 2,9% sur un an (+2,5% en mars, CPI) - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Poenina (2,20 CHF) - Burkhalter (3,80 CHF) - Airesis (1,15 CHF) DIVERS - CH: ras - international: La Chine débloque 110 milliards d'euros de prêts pour les infrastructures Pétrole: l'Opep+ en conclave après la mise au ban de la Russie DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0268 - USD/CHF: 0,9632 - future Conf: -82 pb à 151,05% (mercredi) - taux au comptant: 0,866% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -1,01% à 11'494 points - SLI (mercredi): -1,12% à 1'790 points - SPI (mercredi): -1,07% à 14'760 points - Dax (mercredi): -0,33% à 14'340 points - CAC 40 (mercredi): -2,19% à 6'419 points

awp-robot/sw/