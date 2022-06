Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - poursuite du rebond avant un long weekend - SMI avant-Bourse: +1,02% à 11'667,68 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +1,33% à 33'248 points - Nasdaq Comp (jeudi): +2,69% à 12'317 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,19% à 27'740 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Burckhardt Comp: Andreas Brautsch nommé directeur division Systems - ENR Russia: l'assemblée générale accepte toutes les propositions - Flughafen Zurich confie à Tata Projects son gros projet indien - Nouveau directeur de la clientèle et du marché pour Helvetia Suisse - Implenia: contrat de 98 mio CHF à Stockholm - Lalique: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Leonteq S1: bénéfice net attendu au delà de 110 mio CHF table sur forte accélération du résultat du négoce - PEH: propositions du conseil d'administration validées en bloc - Perfect Holding: finalisation de la fusion inversée par Kinarus - Valora: acquiert l'allemand Frittenwerk, vaste projet d'expansion Ebitda de Frittenwerk (2,5 mio EUR) doit être triplé d'ici 2025 - Wisekey a lancé sept nouveaux satellites avec Fossa PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - CKW reprend le zougois Elektro Camenzind+Partner ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Obseva détient en propre 22,94%/62,51% - SGS: Blackrock détient une part de 5,18% - Vifor: Blackrock détient une part de 9,24% - Zur Rose: Invesco Limited détient une part de 4,988% PRESSE VENDREDI - Batmaid abandonne la blanchisserie et licencie 50 personnes Le Temps NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: - Ukraine: au 100e jour de conflit, la Russie s'acharne sur le Donbass DEVISES/TAUX (08h14) - EUR/CHF: 1,0304 - USD/CHF: 0,9578 - future Conf: -73 pb à 150,31% (jeudi) - taux au comptant: 0,93% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,49% à 11'550 points - SLI (jeudi): +0,86% à 1'805 points - SPI (jeudi): +0,48% à 14'830 points - Dax (jeudi): +1,01% à 14'485 points - CAC 40 (jeudi): +0,49% à 6'500 points

awp-robot/