Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - anémique avant les données vendredi sur l'inflation (CPI) aux Etats-Unis en mai - SMI avant-Bourse: +0,01% à 11'530,60 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,05% à 32'916 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,40% à 12'061 points - Nikkei 225 (mardi): +0,04% à 27'926 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse envisage une hausse de capital pour un fonds immobilier - Holcim veut céder sa majorité dans Lafarge Cement Zimbabwe - Julius Bär se renforce au Qatar - Novartis: Tafinlar plus Mekinist efficaces contre les tumeurs du cerveau cible des hackers du groupe Industrial Spy - Roche: feu vert de Swissmedic pour Vabysmo - Swatch Group gagne un procès contre Samsung SPI: - Achiko publiera son rapport annuel 2021 le 10 juin - Ems-Chemie confirme ses prévisions 2022 - Galenica et Aevis prennent des parts dans Well - Leclanché s'assure un financement de 15 millions de francs suisses - Newron: observations cliniques "prometteuses" contre la schizophrénie - Santhera publiera son rapport annuel 2021 le 10 juin PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX: BME se connecte au dépositaire central helvétique - Immunos Therapeutics lève 74 millions de dollars - Admicasa nomme plusieurs responsables à la suite de sa restructuration ANNONCES DE PARTICIPATIONS - U-blox: Blackrock détient une part de 3,13% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 18,1% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: statistiques d'hébergement avril/saison d'hiver - BNS: réserves de devises à fin mai DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Lalique (0,40 CHF) 08.06: - PEH (2,00 CHF) DIVERS - CH: - international: - Ukraine: lutte pour Severodonetsk, "chantage" au blé de Moscou DEVISES/TAUX (08h14) - EUR/CHF: 1,0386 - USD/CHF: 0,9737 - future Conf: -14 pb à 150,10% (vendredi) - taux au comptant: 0,962% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,18% à 11'529 points - SLI (vendredi): -0,28% à 1'800 points - SPI (vendredi): -0,19% à 14'802 points

awp-robot/