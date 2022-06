Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - toujours morose en attendant la BCE et l'inflation américaine - SMI avant-Bourse: -0,39% à 11'422,28 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,81% à 32'911 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,73% à 12'086 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,17% à 28'282 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: homologation européenne pour le Tecentriq contre cancers du poumon homologation américaine pour le Rozlytrek (entrectinib) SPI: - Aryzta publie des prévisions à moyen terme (SUPPRIMER?) - Kuros: oui à toutes les propositions du conseil d'administration - Schaffner confirme ses objectifs à moyen terme confirme son objectif de marge Ebit de 10-12% confirme une croissance organique de plus de 5% par an cherche des acquisitions pour compléter son activité - La Spac VT5 dispose encore de 198 millions pour des acquisitions - Wisekey lance un nouveau produit de gestion de la chaîne de livraison PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Biogen retire sa demande d'autorisation en Suisse pour l'Aduhelm - CKW tombe dans les chiffres rouges au premier semestre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ascom: Mirabaud Asset Management SA détient une part de 3,23% - Lonza: Blackrock détient une part de 9,94% - Tecan: Ameriprise Financial, Inc. détient une part de 3,09% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,25% PRESSE JEUDI - Credit Suisse pourrait être racheté par State Street (Inside Paradeplatz, mercredi soir) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: France: 69'500 créations nettes (+0,3%) dans le privé au 1er trimestre (Insee) Chine: le commerce extérieur retrouve de la vigueur en mai HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Novavest (1,65 CHF) - SPS (1,675 CHF) DIVERS - CH: Suisse-ONU: la Suisse près d'un "chapitre important de son histoire" (Cassis) Ukraine: le National débat d'une task force pour trouver les avoirs russes L'investissement durable poursuit son expansion Les banques tessinoises peu concernées par les avoirs russes (ABT) - international: Face une inflation débridée, la BCE passe jeudi à l'action Ukraine, la "bataille" de Severodonetsk est "l'une des plus difficiles", selon Zelensky DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0481 - USD/CHF: 0,9781 - future Conf: -2 pb à 149,50% (mercredi) - taux au comptant: 1,04% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,58% à 11'467 points - SLI (mercredi): -0,77% à 1'792 points - SPI (mercredi): -0,62% à 14'709 points - Dax (mercredi): -0,76% à 14'446 points - CAC 40 (mercredi): -1,53% à 6'449 points

awp-robot/sw/