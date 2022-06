Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en net repli avant l'inflation (CPI) américaine - SMI avant-Bourse: -1,02% à 11'206,53 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,94% à 32'273 points - Nasdaq Comp (jeudi): -2,75% à 11'754 points - Nikkei 225 (vendredi): -1,38% à 27'857 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: State Street assure ne pas viser une acquisition - Nestlé livre encore des tonnes de lait en poudre pour bébés aux USA - Roche: données favorables pour une étude de phase III sur le Venclexta SPI: - Airesis cède ses parts dans Comunus pour 9,3 millions - BKW: Michael Schüepp, CEO de BKW Engineering, quitte l'entreprise - Santhera 2021: perte nette définitive de 55,5 mio CHF (2020: -67,7 Mio) moyens financiers assurés jusqu'au T1-2023 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Crédit Agricole et le fonds EIP acquièrent 25% de Repsol Renovables ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Negma Group Ltd détient une part de 28,39% - Logitech détient en propre 5,0042%/2,5348% - Santhera: JPMorgan détient 55,472%, Santhera passe à 28,75%/109,02% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,09%, BNP Paribas de 9,56% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,93% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Union patronale: les femmes dans les conseils d'administration DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: - Chine: les prix à la production au plus bas depuis un an HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: - Ukraine: combats de rue et bombardements russes à Severodonetsk DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 1,0404 - USD/CHF: 0,9791 - future Conf: -31 pb à 146,71% (jeudi) - taux au comptant: 1,024% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -1,26% à 11'322 points - SLI (jeudi): -1,42% à 1'766 points - SPI (jeudi): -1,25% à 14'525 points - Dax (jeudi): -1,71% à 14'199 points - CAC 40 (jeudi): -2,18% à 6'358 points

awp-robot/