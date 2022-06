Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - La chute de la semaine dernière devrait se poursuivre - SMI avant-Bourse: -1,01% à 10'972,68 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -2,73% à 31'393 points - Nasdaq Comp (vendredi): -3,52% à 11'340 points - Nikkei 225 (lundi): -3,00% à 26'989 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: feu vert de Swissmedic pour le Scemblix (leucémie) SPI: - Achiko 2021: chiffre d'affaires non audité 63'000 (2,81 mio) USD Ebidta non audité -8,30 (-14,2) mio USD reporte au 20 juin la publication de ses comptes annuels - CPH S1: revenus attendus à environ 360 mio CHF Ebit attendu à quelque 50 mio CHF 2022: Ebit et bénéfice net attemdus à des montants à deux chiffres en mio relève ses attentes de bénéfice pour l'exercice 2022 - GKB: les avoirs clientèle grimpent à plus de 50 mrd CHF la BC des Grisons s'empare de 70% de BZ Bank - Les actionnaires de HBM acceptent l'ensemble des propositions - Highlight E&E confirme sa perte annuelle de 2,1 millions en 2021 - Santhera détaille son plan de route jusqu'au stade commercial (CEO) - Zug Estates: bail de dix ans signé avec Utopia Music à Rotkreuz PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - VSMI: +13% à 21,1 points - Axpo S1: prestation totale 6,01 mrd CHF (2,90 mrd) Ebit 1021 mio CHF (722 mio) résultat 513 mio CHF (781 mio) voit sa rentabilité semestrielle minée par la hausse des prix - DSM-Firmenich précise la composition de sa direction générale ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: CS Funds détient une part de 3,02% - Comet: Blackrock détient une part de 3,23% - Kinarus: plusieurs changements de participations - La Banque cantonale des Grisons prend une participation dans BZ Bank - Talenthouse: Roman Scharf détient 10,04%, Erik Jonas Fällström 32,07% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,05% PRESSE LUNDI - Credit Suisse dans le viseur du gendarme financier britannique Financial Times NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Hotelplan: CP affaires d'été, Glattbrugg - Flughafen Zürich: statistiques mai DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Le yen tombe à son plus bas niveau face au dollar depuis 1998 Inde: la roupie plonge à un plus bas historique HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: La Russie a gagné 93 milliards d'euros via ses exports fossiles en 100 jours DEVISES/TAUX (08h05) - EUR/CHF: 1,0368 - USD/CHF: 0,9890 - future Conf: -47 pb à 146,0% (vendredi) - taux au comptant: 1,032% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -2,10% à 11'085 points - SLI (vendredi): -2,54% à 1'721 points - SPI (vendredi): -1,92% à 14'246 points - Dax (vendredi): -3,08% à 13'762 points - CAC 40 (vendredi): -4,05% à 6'187 points

awp-robot/sw/