Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Fragile tentative de stabilisation, à la veille d'une décision de la Fed sur ses taux d'intérêt - SMI avant-Bourse: +0,41% à 10'941,14 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -2,79% à 30'517 points - Nasdaq Comp (lundi): -4,68% à 10'809 points - Nikkei 225 (mardi): -1,45% à 26'597 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse passe sous la barre des 6 francs suisses, à 5,98 (lundi) SPI: - Bellevue S1: base de revenus attendue en baisse de 15 à 20% bénéfice net attendu en chute de 35 à 40% - Dufry prolonge de quatre ans sa concession à l'aéroport du Koweit - Aéroport de Zurich: 1,9 million de passagers en mai (+331% sur un an) passagers en mai à 71% du niveau de mai 2019 chiffre d'affaires commercial mai +121% à 445 mio/un an - Hochdorf reporte le paiement optionnel des intérêts de son hybride perpétuel - Valiant a émis pour 20 millions de francs suisses de Covered Bonds - Ypsomed propose un million de titres supplémentaires à ses actionnaires PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le président d'Axpo veut des changements au mécanisme de sauvetage ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Temenos: Blackrock détient une part de 5,01% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: la parahôtellerie au T4 et en 2021 - Postcom: CP annuelle, Berne DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Japon: la production industrielle en avril revue en baisse HORS DIVIDENDE 17.06: - Sonova (4,40 CHF) DIVERS - CH: Climat: gauche et UDC s'affronteront sur le climat au National Droits des femmes: des mobilisations dans toute la Suisse - international: ras DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0386 - USD/CHF: 0,9957 - future Conf: -142 pb à 144,58% (lundi) - taux au comptant: 1,149% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -1,70% à 10'896 points - SLI (lundi): -2,37% à 1'681 points - SPI (lundi): -1,79% à 13'991 points - Dax (lundi): -2,43% à 13'427 points - CAC 40 (lundi): -5,29% à 6'022 points

