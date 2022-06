Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Rebond attendu après de lourdes pertes en début de semaine - SMI avant-Bourse: +0,27% à 10'728,24 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,50% à 30'365 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,18% à 10'828 points - Nikkei 225 (mercredi): -1,05% à 26'350 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Les aéroports de Genève et Zurich paralysés par une panne informatique - Clariant T1: chiffre d'affaires 1262 mio CHF (cons. AWP: 1221 mio) Ebitda 220 mio CHF (cons. AWP: 211 mio) marge Ebitda 17,4% (cons. AWP: 17,3%) Ebitda ajusté 238 mio CHF (cons. AWP: 218 mio) marge Ebitda ajustée 18,9% (cons. AWP: 17,9%) les hausses de prix ont contribué à 16% de la croissance T2: forte croissance en devises locales - marge au niveau du T1 2022: vive croissance des ventes en devises locales attendue poursuite de l'amélioration de la marge Ebitda visée repli modéré des ventes attendu durant le 2e semestre CEO: économies de 110 mio CHF d'ici à 2025, comme prévu CFO: la hausse des matières premières au T1 (+37%) répercutée à 90% confirme ses objectifs jusqu'en 2025 - Airesis: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Autoneum: marge Ebit désormais attendue entre 2 et 3% (4 à 5% jusqu'alors objectifs financiers à moyen terme toujours valables la guerre en Ukraine assombrit les perspectives pour 2022 2022: flux de liquidités disponibles attendu entre 50 et 99 mio CHF modère ses attentes pour 2022 en raison de la guerre en Ukraine - Wisekey va réduire ses actions ADS PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Skyguide: l'espace aérien suisse fermé pour le moment jusqu'à 09h00 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Kinarus: Daniel Bodmer détient une part inférieure à 3% - LM Group: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,23% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,89% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - OFS: prix production-importation mai - Seco: prévisions conjoncturelles d'été DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - OFS: PPI (total) mai +0,9% sur un mois, +6,9% sur un an - international: - Etats-Unis: nouvelle hausse des taux en vue à la Fed HORS DIVIDENDE 17.06: - Sonova (4,40 CHF) DIVERS - CH: - Inflation: Monsieur Prix va examiner les marges du secteur pétrolier - Le National planche sur les réductions de primes maladie - international: DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 1,0457 - USD/CHF: 1,0003 - future Conf: -137 pb à 143,21% (mardi) - taux au comptant: 1,229% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -1,81% à 10'699 points - SLI (mardi): -1,55% à 1'655 points - SPI (mardi): -1,63% à 13'764 points - Dax (mardi): -0,91% à 13'304 points - CAC 40 (mardi): -3,84% à 5'950 points

awp-robot/sw/ol