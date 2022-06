Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Tentative de rebond après le coup d'éclat de la BNS - SMI avant-Bourse: +0,42% à 10'519,26 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -2,42% à 29'927 points - Nasdaq Comp (jeudi): -4,08% à 10'646 points - Nikkei 225 (vendredi): +NA% à 25'967 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Geberit: finalise un rachat d'actions, lance le suivant nouveau programme de rachat d'actions plafonné à 650 mio CHF - Novartis: Sandoz obtient de l'UE un examen de demande d'homolgation - UBS France sera bien jugée pour harcèlement sur deux lanceurs d'alerte SPI: - Addex: met fin à une étude clinique contre la maladie de Parkinson cadence de recrutement trop lente l'abandon des recherches entraîne celui des perspectives financières - Basilea: versement d'étape de 1,25 mio USD pour Cresemba - MCH perd son responsable numérique et information - Obseva obtient une homologation européenne pour Yselty PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Rocade chez Syngenta, Jon Parr prend sa retraite - Glencore: Ebit ajusté du négoce de >3,2 mrd USD attendu au S1 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: le groupe Kallay/Kamps détient une part de 5,95% - Ascom: CS Funds détient une part de 4,96% - Cembra: Blackrock détient une part de 3% - Temenos: BNP Paribas SA détient une part de 11,04% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,84% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 20,52% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,36% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: la Banque du Japon maintient son cap ultra-accommodant HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Sonova (4,40 CHF) DIVERS - CH: l'OMC se relance avec des succès "sans précédent" à Genève - international: Les banques alimentaires, ultimes recours face à l'inflation en Allemagne Sanctions: dans les champs russes, les agriculteurs se replient sur leur pays DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0193 - USD/CHF: 0,9696 - future Conf: -194 pb à 142,00% (jeudi) - taux au comptant: 1,371% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -2,86% à 10'475 points - SLI (jeudi): -3,61% à 1'613 points - SPI (jeudi): -2,94% à 13'463 points - Dax (jeudi): -3,31% à 13'038 points - CAC 40 (jeudi): -1,07% à 5'886 points

awp-robot/sw/