Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Hésitations après une semaine noire - SMI avant-Bourse: -0,10% à 10'441,11 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,13% à 29'889 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,43% à 10'798 points - Nikkei 225 (lundi): -1,10% à 25'678 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Un oligarque russe poursuit Credit Suisse - Novartis: nouvelles données pour l'Amyotrophie spinale la Grèce réclame 214 millions d'euros pour prix surfaits revient sur les bienfaits de sa thérapie génique Zolgensma - SGS va racheter pour 250 millions de francs suisses de ses propres titres dès mardi SPI: - Valora: ventes stations services attendues à 300 mio CHF par an à moyen terme reprend 71 magasins de stations de services, coopérant avec Oel-Pool - Orior: la pression sur les prix va se maintenir (CEO) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Raiffeisen: l'assemblée générale a reconduit l'ensemble des administrateurs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Blackrock détient une part de 3,21% - Meyer Burger: UBS détient une part inférieure à 3%, Norges Bank détient 3,5% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,94% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,92% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - KOF: Consensus Forecast DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - Inflation: Pas de fortes hausses salariales en Suisse, pour le patron de l'UPS - international: HORS DIVIDENDE 23.06: - Züblin (1,00 CHF) DIVERS - CH: - Coronavirus: Un million de cas de Covid-19 prévus en Suisse pendant l'été - Le marché de l'art retrouve son faste d'avant-pandémie à la foire de Bâle - Art Basel a accueilli 70'000 visiteurs - international: - Une grève du rail historique devrait semer le chaos au Royaume-Uni - Gustavo Petro élu premier président de gauche de l'histoire de la Colombie - La France en zone de turbulences politiques après les législatives - L'Ukraine s'attend à ce que Moscou "intensifie ses attaques" - Céréales: deux ONG appellent à lutter contre la spéculation alimentaire DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0167 - USD/CHF: 0,9655 - future Conf: +28 pb à 142,28% (vendredi) - taux au comptant: 1,369% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,23% à 10'451 points - SLI (vendredi): -0,19% à 1'610 points - SPI (vendredi): -0,02% à 13'460 points - Dax (vendredi): +0,67% à 13'126 points - CAC 40 (vendredi): -2,45% à 5'883 points

awp-robot/sw/