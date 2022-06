Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - L'effet d'annonce des banques centrales continue de s'estomper - SMI avant-Bourse: +0,45% à 10'533,52 points (08h00) - Wall Street (lundi): fermé pour cause de jour férié - Nikkei 225 (mardi): +2,12% à 26'317 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Achiko reporte encore une fois la publication de ses résultats annuels - Calida désigne Norbert Dengel à la tête des ventes en ligne - Mobilezone: programme de rachat d'actions de 45 mio CHF jusqu'en 2025 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,2% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Aéroport de Genève: CP annuelle, Genève DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: exportations mai sur un mois +2,4% réel, +1,2% nominal (CVS) OFDF: importations en mai sur un mois +7,1% réel, +10,3% nominal (CVS) OFDF: excédent commercial en mai 2,03 mrd CHF (CVS) OFDF: exportations horlogères en mai 2,04 mrd CHF (+13,6% sur un an) - international: ras HORS DIVIDENDE 23.06: - Züblin (1,00 CHF) DIVERS - CH: net rebond des taux hypothécaires après la décision de la BNS (étude) - international: Les entreprises européennes anticipent plus de retards de paiements (enquête) Les cheminots britanniques lancent leur plus grosse grève en trente ans Washington dit étudier un plafonnement du prix du pétrole russe DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0168 - USD/CHF: 0,9666 - future Conf: -29 pb à 141,99% (lundi) - taux au comptant: 1,334% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,33% à 10'486 points - SLI (lundi): -0,19% à 1'610 points - SPI (lundi): -0,02% à 13'460 points - Dax (lundi): +1,06% à 13'266 points - CAC 40 (lundi): +0,58% à 5'920 points

