Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Ebranlée par les doutes du patron de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis quant à la capacité de l'institution à restaurer une stabilité des prix ou à assurer un atterrissage en douceur à la première économie de la planète. - SMI avant-Bourse: -0,11% à 10'517,04 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,15% à 30'483 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,15% à 11'053 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,18% à 26'196 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Tafinlar en combinaison avec Mekinist homologué par la FDA SPI: - Ascom: nouvelle commande de Coloriet à 1,3 million de francs suisses - Carlo Gavazzi 2021/22: dividende 12 CHF (12 CHF) Jean-Marc Theolier reprend la direction générale au 26 juillet Vittorio Rossi et Yolanta de Cacqueray candidats au conseil départ de Valeria Gavazzi - la famille reste actionnaire - Feu vert généralisé des actionnaires d'EEII - Hochdorf: la directrice des finances démissionne - MCH Group: le Grand Conseil bâlois approuve l'augmentation de capital - Vertropack: mise en service de l'usine italienne reportée au T2 2023 report dû à des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement le retard entraîne des surcoûts, le financement est garanti PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Franklin Resources, Inc. détient une part de 4,54% - Cembra: Blackrock détient une part de 2,98% - Comet: Blackrock détient une part de 3,29% - Meyer Burger: UBS Group AG détient une part inférieure à 3% - Nestlé: Nestlé S.A. détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - Martin Landolt plaide pour un rapprochement entre Curafutura et Santésuisse NZZ NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Züblin (1,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Ukraine: deux grands terminaux agricoles bombardés à Mykolaïv Chine: Xi Jinping veut davantage encadrer la finance en ligne DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0158 - USD/CHF: 0,9619 - future Conf: -143,82% points (mercredi) - taux au comptant: 1,358% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,46% à 10'528 points - SLI (mercredi): +0,12% à 1'620 points - SPI (mercredi): +0,49% à 13'576 points - Dax (mercredi): -1,11% à 13'144 points - CAC 40 (mercredi): -0,06% à 5'917 points

awp-robot/sw/