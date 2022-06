Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Tentative de rebond après les auditions de Powell - SMI avant-Bourse: +0,69% à 10'525,35 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,64% à 30'677 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,62% à 11'232 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,27% à 26'503 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: 16e déclaration déposée dans le dossier Greensill place un nouvel emprunt AT1 de 1,65 mrd USD, taux 9,75% SPI: - Basilea: homologation d'une nouvelle voie d'administration de Cresemba en Chine - Coop veut étoffer sa participation dans Bell Food Group à plus de 66,67% n'entend pas reprrendre ni décoter Bell de la Bourse suisse - Banque cantonale de Bâle (BKB): la Banque Cler complète sa direction générale - Ypsomed: finalise l'augmentation de capital produit net de l'augmentation 35,1 millions la famille Michel détient encore 73,7% (76,2%) rembourse ses actionnaires à hauteur de 60 millions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Petrobras: première condamnation d'un banquier suisse par le MPC - Pour le patron d'Axpo, une pénurie d'électricité menace cet hiver ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Armistice Capital détient 4,99%, Armistice Capital Master Fund 27,53% - Calida: Swisscanto détient une part de 4,9995% - Coop veut accroître son engagement dans Bell Food Group - Coop veut étoffer sa participation dans Bell Food Group à plus de 66,67% - Galenica: CS Funds détient une part de 5,01% - Logitech détient en propre 5,0942%/2,998% - Meyer Burger: Universal-Investment-Gesellschaft mbH détient une part de 3,4% - Temenos: BNP Paribas SA détient une part de 12,27% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,01% - Ypsomed: la famille Michel détient encore 73,7% (76,2%) PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: indice des prix à la construction avril DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Japon: l'inflation stable en mai à 2,1% sur un an HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Test de résistance réussi pour 34 banques américaines Les passagers appelés à arriver plus tôt dans les aéroports cet été DEVISES/TAUX (08h05) - EUR/CHF: 1,0130 - USD/CHF: 0,9607 - future Conf: +157 pb à 145,40% (jeudi) - taux au comptant: 1,291% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,71% à 10'453 points - SLI (jeudi): -0,80% à 1'607 points - SPI (jeudi): -0,62% à 13'491 points - Dax (jeudi): -1,76% à 12'913 points - CAC 40 (jeudi): -1,36% à 5'883 points

