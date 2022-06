Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive après la solide performance de Wall Street vendredi - SMI avant-Bourse: +0,65% à 10'893,38 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +2,68% à 31'501 points - Nasdaq Comp (vendredi): +3,34% à 11'608 points - Nikkei 225 (lundi): +1,51% à 26'891 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse a conclu un accord avec Bluestone dans l'affaire Greensill - Novartis: extension d'homologation pour le Cosentyx dans l'Union européenne succès d'étude pour le Kesimpta contre la sclérose en plaques SPI: - Achiko 2021: résultat net -9,3 mio USD (-14,1 mio) liquidités négatives de 4,6 mio USD à fin décembre nécessité d'une augmentation de capital - Basilea: retour des droits sur Derazantinib à Merck & Co. fin 2022 poursuit sa focalisation sur les anti-infectieux table sur une rentabilité durable à partir de 2023 - DKSH acquiert le distributeur d'ingrédients pharmaceutiques Refarmed - Epic Suisse: option de surallocation partiellement exercée lors de l'IPO - Investis acquiert Home Service, chiffre d'affairs 15,5 mio CHF en 2021 - Titlis S1: produit d'exploitation 28,5 mio CHF (17,1 mio) résultat net 1,1 mio CHF (-7,3 mio) table sur amélioration cet été de la situation liée au Covid-19 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,05% - Addex: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Cembra: Blackrock détient une part de 3% - Georg Fischer: Swisscanto détient une part de 3,0357% - Zur Rose: Blackrock détient 3,05% et 1,18%, UBS Fund Management 3,0001% PRESSE DU WEEK-END - Swiss s'apprête à supprimer de nouveaux vols en été et en automne Blick.ch - Threema condamné à une amende en Russie Welt am Sonntag NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Réunion des banquiers centraux mondiaux en pleine poussée de l'inflation HORS DIVIDENDE 28.06: - Landis+Gyr (2,15 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0114 - USD/CHF: 0,9578 - future Conf: -28 pb à 144,99% (vendredi) - taux au comptant: 1,187% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +3,54% à 10'823 points - SLI (vendredi): +3,65% à 1'665 points - SPI (vendredi): +3,37% à 13'946 points - Dax (vendredi): +1,59% à 13'118 points - CAC 40 (vendredi): +2,65% à 6'073 points

awp-robot/sw/