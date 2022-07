Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Maussade, les craintes de récession pèsent - SMI avant-Bourse: -0,14% à 10'726,67 points (08h02) - Dow Jones (jeudi): -0,82% à 30'775 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,33% à 11'029 points - Nikkei 225 (vendredi): -1,68% à 25'951 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär: met fin à un litige en justice, paiement de 105 mio EUR la moitié des 105 mio EUR couverte par des provisions - Lonza: Maria Soler Nunez nommée directrice opérationnelle injecte 500 mio CHF dans une extension de capacité à Stein SPI: - Ci Com: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Leclanché: publication des résultats 2021 reportée au 31 juillet - Les actionnaires de Lem valident toutes les propositions - Nebag affiche une performance négative au premier semestre - Santhera: l'assemblée générale a approuvé toutes les propositions - Sulzer: correctifs de valeur de 125-135 mio CHF pour la Russie et la Pologne - Youngtimers reporte à nouveau la publication du rapport 2021 au 31 juillet PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Banque Migros: départ du directeur financier ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,01% - Also: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Autoneum: Martin Haefner détient une part de 3,1% - Galenica: CS Funds détient une part de 5,01% - Novartis détient en propre 5,0019% - UBS: Blackrock détient une part de 5,23% PRESSE JEUDI - Novartis destine Sandoz plutôt à une IPO qu'à une vente (Bloomberg) PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Indices PMI des directeurs d'achat juin DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: France: baisse des ventes de voitures neuves pour le 13e mois consécutif Japon: le moral des grandes entreprises manufacturières plus bas que prévu Chine: l'activité manufacturière rebondit en juin (indice indépendant) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Aevis (1,20 CHF) 04.07: - Ypsomed (0,60 CHF) DIVERS - CH: Coronavirus: il faut encore une dose de rappel contre le Covid selon Engelberger - international: ras DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9998 - USD/CHF: 0,9556 - future Conf: +284 pb à 148,34% (jeudi) - taux au comptant: 1,149% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,65% à 10'741 points - SLI (jeudi): -0,66% à 1'645 points - SPI (jeudi): -0,63% à 13'834 points - Dax (jeudi): -1,69% à 12'784 points - CAC 40 (jeudi): -2,68% à 5'923 points

awp-robot/sw/