Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une poursuite du rétablissement observé lundi - SMI avant-Bourse: +0,49% à 10'934,84 points (08h00) - Dow Jones (lundi): fermé pour cause fête nationale - Nasdaq Comp (lundi): fermé pour cause fête nationale - Nikkei 225 (mardi): +1,01% à 26'418 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse (Suisse): Roger Suter nommé responsable banque privée - SGS acquiert Silver State Analytical Laboratories SPI: - Also peut lancer ses opérations au Portugal - CPH: coopération avec Cipatex dans l'emballage pharmaceutique - Edisun Power: pas d'augmentation de capital pour le moment - Nouveau membre de la direction générale à la banque cantonale de Lucerne - SHL Telemedicine: assemblée générale extraordinaire prévue le 11 août prochain - Valora: avertissement positif sur résultats au 1er semestre le mexicain FEMSA lance une OPA à 260 francs suisses par action FEMSA offre au total 1,1 milliard de francs suisses en liquide le principal actionnaire soutient l'offre de rachat décotation prévue de la Bourse suisse au terme du rachat finalisation de la transaction agendée fin septembre - début octobre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Changement à la direction de SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 4,98% - Galenica: CS Funds détient une part de 4,99% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,53% - Relief détient en propre 5,064%/59,772% - Siegfried: Blackrock détient une part de 2,97% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - La Poste: CP développement du réseau de filiale, Bienne DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Chine: l'activité dans les services rebondit en juin (indice indépendant) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Burckhardt (7,50 CHF) - Lem (50,00 CHF) DIVERS - CH: Le marché du travail se stabilise à un niveau élevé (Adecco) - international: Commerce: échange Pékin-Washington, sur fond d'inflation Le blé, céréale incontournable et arme diplomatique Commerce Suisse nomme un nouveau président DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0437 - USD/CHF: 0,9602 - future Conf: -280 pb à 149,00% (lundi) - taux au comptant: 0,863% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +1,04% à 10'882 points - SLI (lundi): +0,90% à 1'664 points - SPI (lundi): +0,83% à 13'994 points - Dax (lundi): -0,31% à 12'773 points - CAC 40 (lundi): +0,54% à 5'955 points

awp-robot/sw/