Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une poursuite du rebond, malgré les risques de récession, la politique britannique et d'insipide Minutes de la Fed - SMI avant-Bourse: +0,71% à 10'917,94 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,23% à 31'038 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,35% à 11'362 points - Nikkei 225 (jeudi): +1,29% à 26'445 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Barry Callebaut: le responsable qualité quitte l'entreprise - Hypi Lenzburg S1: résultat net 9,1 mio CHF (9,3 mio) résultat d'exploitation 10,6 mio CHF (11,0 mio) - SFS: Susanne Jung nommée directrice des ressources humaines Claude Stadler quitte le conseil de direction fin 2024 - Talenthouse reprend l'entier de Coolabi PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Energie: "l'approvisionnement en gaz est menacé cet hiver", selon André Dosé - Assurance/épizooties: Suisse Grêle s'accorde avec Axa ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5% - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. détient une part de 24,86% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,52% - Relief: Christopher Brown détient une part de 67,92% - Valora: Ernst Peter Ditsch détient une part inférieure à 3% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 21,24% - Zur Rose: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage juin 2,0% (mai 2,1%), CVS 2,2% (2,2%) - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - U-blox (1,30 CHF) DIVERS - CH: Départs en vacances: attente prévue sur route et dans les aéroports - international: DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9897 - USD/CHF: 0,9697 - future Conf: +142 pb à 151,90% (mercredi) - taux au comptant: 0,777% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +1,29% à 10'841 points - SLI (mercredi): +1,42% à 1'655 points - SPI (mercredi): +1,34% à 13'982 points - Dax (mercredi): +1,56% à 12'595 points - CAC 40 (mercredi): -0,71% à 5'912 points

awp-robot/sw/