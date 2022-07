Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une poursuite du rétablissement technique - SMI avant-Bourse: +0,19% à 10'961,42 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +1,12% à 31'385 points - Nasdaq Comp (jeudi): +2,28% à 11'621 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,41% à 26'598 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim s'empare de General Beton Romania, chiffre d'affaires 45 mio EUR - SGS s'empare de l'allemand Proderm, chiffre d'affaires de 13 mio CHF - Public Eye dépose une dénonciation pénale contre UBS SPI: - EFG finalise la vente de sa part minoritaire dans A&G - One Swiss Bank: Ebitda positif au 1er semestre 2022 - SF Urban: revalorisation du portefeuille et des opérations de couverture - Stadler Rail décroche une commande de 38 trams des TPG - Wisekey a achevé son programme de rachat d'actions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Franklin Resources, Inc. détient une part de 5% - Burkhalter: D.Brüesch annonce une participation de 3,52%; UBS de 7,68% - Investis: Caceis SA détient une part de 3,01% - LM Group: le groupe du CEO Cannavale et de Lastminute détient 52,94% - Relief détient en propre 4,955%/58,283% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,04% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: La Suisse ne sous-estime pas la crise énergétique, affirme Ignazio Cassis - international: L'Europe risque le décrochage face aux Etats-Unis et à l'Asie (étude) DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9893 - USD/CHF: 0,9735 - future Conf: -85 pb à 151,05% (jeudi) - taux au comptant: 0,767% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,93% à 10'941 points - SLI (jeudi): +1,28% à 1'677 points - SPI (jeudi): +0,96% à 14'116 points - Dax (jeudi): +1,97% à 12'843 points - CAC 40 (jeudi): +3,65% à 6'007 points

awp-robot/sw/