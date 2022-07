Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - attendue en nette baisse avant l'inflation US - SMI avant-Bourse: -0,49% à 10'961,22 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,15% à 31'338 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,12% à 11'635 points - Nikkei 225 (lundi): +1,24% à 26'847 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: Presse: Iqbal Khan pourrait devenir le seul patron gestion de fortune d'UBS SPI: - Dufry et l'italien Autogrill fusionnent : Edizione va devenir l'actionnaire majoritaire de Dufry CEO: entité fusionnée va permettre de réduire l'endettement 81% des affaires du groupe fusionné dans les aéroports pas de cession prévue des autres activités augmentation de capital prévue pour financer 2e tranche Dufry et Autogrill: chiffre d'affaires combiné 13,6 mrd CHF, Ebitda 1,4 mrd Dufry/Autogrill: synergies annuelles de 85 mio CHF par an CEO de Dufry Xavier Rossinyol va diriger l'entité fusionnée L'actionnaire majoritaire d'Autogrill Edizione transfère 50,3% à Dufry Dufry S1: ventes -25% comparé à 2019, +145% comparé à 2021 - DKSH: partenariat avec Pharmanovia en Asie du sud-est - ZGKB S1: résultat d'exploitation 61,2 mio CHF (55,0 mio) résultat net 53,7 mio CHF (37,4 mio) produit d'exploitation 121,8 mio CHF (114,8 mio) La Banque cantonale de Zoug en forme au premier semestre (SUPPRIMER?) ZGKB: le S2 s'annonce difficile - Implenia CEO: prévisions plus optimistes grâce à un bon carnet de commandes - Talenthouse a choisi sa nouvelle société de révision PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Conflit entre le Contrôle des finances et armasuisse sur les F-35A - Le Groupe E démarre le chantier de son nouveau site neuchâtelois - Les actionnaires d'Andermatt-Sedrun pour la reprise par Vail Resorts ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Burkhalter: Tarzisius Caviezel détient une part inférieure à 3% - Talenthouse: Roman Scharf détient 10,04%, Erik Jonas Fällström 35,5% - Valora: la part détenue en propre passe sous 3% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - BC neuchâteloise: résultats S1 - BC du Jura: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Tornos (0,25 CHF) DIVERS - CH: - international: Covid: Macao entame un premier confinement d'une semaine Il y a un an, des crues éclair et des dégâts immenses en Europe Gaz russe: l'Europe bascule dans l'inconnu DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9929 - USD/CHF: 0,9794 - future Conf: -38 pb à 150,67% (vendredi) - taux au comptant: 0,821% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,68% à 11'015 points - SLI (vendredi): +0,98% à 1693 points - SPI (vendredi): +0,64% à 14'207 points - Dax (vendredi): +1,34% à 13'015 points - CAC 40 (vendredi): +2,04% à 6033 points

awp-robot/sw/