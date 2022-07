Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Le regain de prudence à Wall Street sonne le glas du rétablissement sur le Vieux continent - SMI avant-Bourse: -0,45% à 10'977,14 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,52% à 31'174 points - Nasdaq Comp (lundi): -2,26% à 11'373 points - Nikkei 225 (mardi): -1,75% à 26'343 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim acquiert le serbe Teko Mining - Partners Group accueille un vétéran de l'automobile allemand SPI: - Le mariage de Dufry et Autogrill enfin officialisé - Ascom décroche un contrat cadre avec Korian Belgique - Basilea: le Brésil homologue l'antibiotique Zevtera (ceftobiprole) - BCJ S1: résultat net 8,1 mio CHF (7,8 mio) résultat d'exploitation 9,8 mio CHF (9,7 mio) 2022: bon résultat du niveau de 2021 malgré les incertitudes - Les actions de Blackstone Resources décotées en octobre - Galenica reprend l'intégralité de Aquantic - Polypeptide S1: bénéfice en baisse, marge Ebitda autour de 20% chiffre d'affaires presque stable renchérissement pas encore répercuté sur les clients - Wisekey S1: chiffre d'affaires 13 mio USD liquidités de 23 mio CHF à fin juin commandes en cours 38,5 mio USD 2022: chiffre d'affaires de 21 à 23 mio USD dans semi-conducteurs PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Une trentaine de licenciements à l'école hôtelière de Crans-Montana - SIX: première tokenisation d'actions via un DCT réglementé ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 4,997% - Gurit: Schroders plc détient une part de 4,19% - Siegfried: Blackrock détient une part de 2,97% - Wisekey: Moez Kassam détient une part de 28,5% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Flughafen Zürich: statistiques juin DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - ras EMPRUNT: - AFF/BNS: la Confédération rouvre ses emprunts 0,5%/2032 et 0,5%2058 DIVERS - CH: - international: L'Ukraine accuse le Canada de saper les sanctions Joe Biden en quête de pétrole en Arabie saoudite Chine: des épargnants lésés obtiennent une avancée après une manifestation DEVISES/TAUX (08:20) - EUR/CHF: 0,9861 - USD/CHF: 0,9837 - future Conf: +74 pb à 151,79% (lundi) - taux au comptant: 0,824% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,11% à 11'027 points - SLI (lundi): -0,33% à 1'687 points - SPI (lundi): -0,01% à 14'205 points - Dax (lundi): -1,40% à 12'832 points - CAC 40 (lundi): -0,17% à 5'996 points

awp-robot/sw/