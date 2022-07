Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - le pessimisme gagne les marchés - SMI avant-Bourse: -0,41% à 11'024,18 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,62% à 30'981 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,95% à 11'265 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,41% à 26'444 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - VAT S1: marge opérationnelle Ebitda d'environ 35% T2: valeurs records pour les recettes et l'Ebitda recettes 286 mio CHF (+28% sur un an) volumes des commandes environ 354 mio CHF (+40%) Demande élevée, investissements records dans les semi-conducteurs - Vifor: la reprise par CSL prend du retard - SIX: Sonova va remplacer SGS au SMI - UBS: Iqbal Khan nommé seul directeur Gestion de fortune le co-directeur Tom Naratil démissionne Naureen Hassan remplace Tom Naratil à la direction d'UBS Americas le départ de Tom Naratil interviendra le 3 octobre prochain SPI: - SIX: SGS, Belimo, Roche P remplacent Sonova, Cembra, BB Biotech au SMIM - Energiedienst S1: Ebit largement supérieur sur un an, effets de marché Ebit escompté à environ 82 mio EUR (S1 2021 43 mio) - Flughafen Zürich: nombre de passagers en forte hausse en juin à 2,16 mio nombre de passagers à 75% du niveau de 2019 - IGEA: LMH clot un processus pour financer un laboratoire d'extraction de CBD - One Swiss Bank S1: perte nette 0,85 mio CHF (-2,78 mio) avoirs sous gestion (AuM) 4,693 milliards CHF - Vifor: la reprise par CSL prend du retard PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Postfinance a l'intention de proposer des cryptodevises en direct ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry: Edizione S.p.a. détient une part de 33,77% - Ina Invest: Caceis SA détient une part de 10,1% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Swiss Re: UBS Fund Management détient une part de 3,003% - Valora: Femsa détient une part de 17% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: - Royaume-Uni: le PIB rebondit (+0,5%) en mai (ONS) - Chine: fort ralentissement du PIB attendu au 2e trimestre (panel AFP) HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - Les prix de l'immobilier en hausse au deuxième trimestre - international: DEVISES/TAUX (08h19) - EUR/CHF: 0,9852 - USD/CHF: 0,9820 - future Conf: +56 pb à 152,35% (mardi) - taux au comptant: 0,758% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,39% à 11'070 points - SLI (mardi): +0,40% à 1'694 points - SPI (mardi): +0,31% à 14'249 points - Dax (mardi): +0,57% à 12'905 points - CAC 40 (mardi): +0,18% à 6'044 points

awp-robot/sw/