Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - rebond technique attendu, soulagement - SMI avant-Bourse: +0,10% à 10'916,29 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,67% à 30'773 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,15% à 11'248 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,65% à 26'652 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Partners Group acquiert un portefeuille logistique en Finlande (SUPPRIMER?) - Swatch S1: Ebit 503 mio CHF (cons. AWP: 455 mio) chiffre d'affaires net 3612 mio CHF (cons. AWP: 3590 mio) marge Ebit 13,9% (cons. AWP: 12,7%) résultat net 320 mio CHF (cons. AWP: 334 mio) les confinement chinois font perdre 400 mio CHF de ventes croissance à 2 chiffres pour Europe, USA et Moyen-Orient la guerre en Ukraine pèse sur les ventes pour moins de 1% liquidités nettes à fin juin 2397 mio CHF (fin 2021: 2558 mio) la division systèmes électroniques contribue également la demande pour MoonSwatch ne peut pas être complètement satisfaite 2022: croissance des ventes en monnaies locales de plus de 10% perspectives de croissance positives pour tous les segments améliore sa performance semestrielle (SUPPRIMER?) ralenti par la Chine au premier semestre (SUPPRIMER?) S2: forte croissance attendue aux USA, en Asie et Chine continentale indication avant-Bourse: +3,1% SPI: - Allreal: le CEO Roger Herzog quittera son poste au printemps 2023 - Dormakaba signe un accord de collaboration avec l'allemand Schüco signe un accord de collaboration avec Schüco - Kudelski vend sa participation de 40% dans iWedia - Perrot Duval 2021/22: chiffre d'affaires 14,5 mio CHF, perte 2,8 mio CHF perspectives pour 2022/23 "positives" confronté à un environnement défaborable - Swiss Steel T2: Ebitda ajusté 96 mio EUR (65 mio) résultat net 47 mio EUR (31 mio) chute des volumes en raiso de l'arrêt d'une aciérie hausse significative des résultats au T2 les hausses de coûts répercutées en grande partie les marges s'améliorent pour tous les produits PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra: Blackrock détient une part de 2,99% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: la parahôtellerie au T1 - OFS: prix production-importation juin - Partners Group: masse sous gestion S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: PPI (total) juin +0,3% sur un mois, +6,9% sur un an - international: Japon: chute de la production industrielle de 7,5% en mai HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Les start-up suisses récoltent 2,6 milliards de francs suisses Les volumes chutent sur le marché des fonds Grandes disparités communales sur les taxes de séjour - international: ras DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9848 - USD/CHF: 0,9832 - future Conf: +53 pb à 152,88% (mercredi) - taux au comptant: 0,75% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -1,49% à 10'905 points - SLI (mercredi): -1,44% à 1'670 points - SPI (mercredi): -1,34% à 14'058 points - Dax (mercredi): -1,16% à 12'756 points - CAC 40 (mercredi): +0,07% à 6'000 points

awp-robot/sw/