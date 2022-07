Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une entame de semaine positive, avant la reprise de la saison des résultats intermédiaires et dans l'attente de la Banque centrale européenne. - SMI avant-Bourse: +0,56% à 11'043,57 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +2,15% à 31'288 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,79% à 11'452 points - Nikkei 225 (lundi): +0,54% à xx points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche lance un test de dépistage pour le virus de l'hépatite C SPI: - DKSH étend son contrat de distribution avec le coréen CQV - GAM S1: résultats IFRS plus faibles qu'attendu, perte avant impôts 15 mio CHF avoirs sous gestion de 83,2 mrd CHF perte nette IFRS de 275 mio CHF (-2,7 mio) correctif de valeur/perte sans incidence sur fonds propres publication résultats semestriels complets agendée au 3 août - Georg Fischer acquiert une société de services pour machines outils en Italie Vam Control compte 30 employés, ventes de 4 mio EUR - Relief: Acer soumet à nouveau une demande à la FDA pour ACER-001 nomme Serene Forte directrice médecine génétique PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Globus veut devenir une boutique en ligne d'articles de luxe - Union Bancaire Privée a soigné revenus et rentabilité au 1er semestre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Swiss Life détient en propre 1,9127% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Ukraine: Zelensky limoge la procureure générale et le chef de la sécurité DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 0,9841 - USD/CHF: 0,9759 - future Conf: -78 pb à 150,67% - taux au comptant: 0,699% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +1,69% à 10'982 points - SLI (vendredi): +1,59% à 1'677 points - SPI (vendredi): +1,67% à 14'162 points - Dax (vendredi): +2,76% à 12'865 points - CAC 40 (vendredi): +0,60% à 6'036 points

awp-robot/sw/