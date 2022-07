Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en légère baisse - SMI avant-Bourse: -0,39% à 10'967,20 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,69% à 31'073 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,81% à 11'360 points - Nikkei 225 (mardi): +0,67% à 26'969 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim acquiert les actifs d'Ol-Trans en Pologne - Novartis T2: Ebit de base 4270 mio USD (cons. AWP: 4214 mio) chiffre d'affaires Sandoz 2320 mio USD (cons. AWP: 2266 mio) BPA de base 1,56 USD (cons. AWP: 1,52 USD) ventes Pharma 10'461 mio USD (cons. AWP: 10'560 mio) résultat net de base 3431 mio USD (cons. AWP: 3361 mio) ventes Zolgensma 379 mio USD (T1: 363 mio; T4: 342 mio) ventes Cosentyx 1275 mio USD (T1: 1159 mio; T4: 1243 mio) bénéfice net 1695 mio USD (2895 mio) ventes Entresto 1125 mio USD (T1: 1093 mio; T4: 949 mio) ventes Kisqali 308 mio USD (T1: 239 mio; T4: 285 mio) ventes Kymriah 136 mio USD (T1: 127 mio; T4: 143 mio) ventes Leqvio 22 mio USD (T1: 14 mio, T4: 4 mio) T2: chiffre d'affaires groupe 12'781 mio USD (cons. AWP: 12'982 mio) évaluation stratégique de Sandoz comme prévu décisions sur Sandoz toujours attendue d'ici fin 2022 rachat d'actions se poursuit, encore 9,4 mrd USD à acquérir effets de change négatifs ont pesé à hauteur 7-8 PP sur résultat nouvel objectif d'économies de 1,5 mrd USD 2022: objectifs confirmés objectifs Sandoz relevés objectifs division pharma confirmés CFO: aucun intérêt pour grosse acquisition croissance en Chine attendue au moins 10% pour 2022 Sandoz 2022: ventes attendues sous 5% - Roche: panel Amyloid Plasma obtient statut de percée thérapeutique de la FDA - SGS S1: chiffre d'affaires 3,3 mrd CHF (cons. AWP: 3248 mio) Ebit ajusté 458 mio CHF (cons. AWP: 482 mio) résultat net après minoritaires 276 mio CHF (cons. AWP: 288 mio) chiffre d'affaires 3255 mio CHF (cons. AWP: 3248 mio) marge Ebit ajustée 14,1% (cons. AWP: 14,8%) cash-flow opérationnel 263 mio CHF (342 mio) 2022: vise au moins un dividende stable hausse de la marge opérationnelle ajustée attendue SPI: - - Orascom T2: hausse des ventes immobilières de 31% - Rieter S1: entrées de commandes 869,4 mio CHF (cons. AWP: 759,9 mio) chiffre d'affaires 620,6 mio CHF (cons. AWP: 597,7 mio) Ebit -10,2 mio CHF (cons. AWP: -7,8 mio) résultat net -25,2 mio CHF (cons. AWP: -16,2 mio) 2022: objectif de ventes ramené à 1,4 mrd CHF (1,5 mrd CHF) Ebit et bénéfice net attendus en baisse prend des mesures pour améliorer recettes et rentabilité - BCVs S1: produit d'exploitation 127,4 mio CHF (126,1 mio) résultat d'exploitation 61,2 mio CHF (60,5 mio) suppression des taux négatifs pour les clients privés et les PME 2022: résultats dans la continuité des exercices précédent PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Valora: Sand Grove Capital Management détient une part de 3,37% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: investissements de construction en 2021 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: excédent commerciale au T2 à 7,61 mrd CHF (CVS) OFDF: exportations horlogères T2 6,04 mrd CHF (nominal -0,4% par rap. T1) OFDF: exportations T2 par rapport T1 -0,5% réel, +0,9% nominal (CVS) OFDF: importations T2 par rapport T1 +0,6% réel, +2,4% nominal (CVS) - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 0,9907 - USD/CHF: 0,9757 - future Conf: -41 pb à 150,26% (lundi) - taux au comptant: 0,801% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,26% à 11'010 points - SLI (lundi): +0,61% à 1'687 points - SPI (lundi): +0,31% à 14'205 points - Dax (lundi): +0,74% à 12'960 points - CAC 40 (lundi): +2,98% à 6'092 points

