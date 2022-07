Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - petit coup de mou avant le weekend - SMI avant-Bourse: -0,01% à 11'133,61 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,51% à 32'037 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,36% à 12'060 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,38% à 27'910 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär supprime les frais pour taux négatifs pour ses clients - Lonza S1: marge Ebitda de base 33,1% (cons. AWP: 32,0%) Ebitda de base 987 mio CHF (cons. AWP: 949 mio) chiffre d'affaires 2982 mio CHF (cons. AWP: 2970 mio) résultat net 498 mio CHF (263 mio) 2022: croissance des ventes entre 10-15% amélioration marge Ebitda de base conforme objectifs moyen terme - Schindler S1: entrées de commandes 6227 mio CHF (cons. AWP: 6258 mio) résultat net 296 mio CHF (cons. AWP: 295 mio) chiffre d'affaires 5345 mio CHF (cons. AWP: 5470 mio) Ebit 403 mio CHF (cons. AWP: 417 mio) Ebit ajusté 466 mio CHF (cons. AWP: 483 mio) T2: croissance en ML 4,6% (cons. AWP: -0,2%) T2: croissance des ventes en ML -4,6% (cons. AWP: -0,2%) 2022: ventes attendues de -2% à +2% bénéfice net attendu de 620 à 660 mio CHF Carla De Geyseleer nommée CFP à partir du 1.9 l'actuel CFO Urs Scheidegger nommé directeur du risques le ralentissement de la croissance va se poursuivre CEO: les mesures initiées portent leurs fruits - Sika S1: chiffre d'affaires 5250,3 mio CHF (cons. AWP: 5223 mio) Ebit 841,9 mio CHF (cons. AWP: 814 mio) marge Ebit 16,0% (cons. AWP: 15,6%) résultat net 598,8 mio CHF (cons. AWP: 603 mio) finalisation acquisition MBCC désormais attendue fin 2022 2022: table sur forte accélération de l'Ebit croissance des ventes en ML nettement supérieure à 10% - Temenos T2: chiffre d'affaires 238,1 mio USD (cons. AWP: 248,0 mio) recettes de licences 101,1 mio USD (cons. AWP: 109,4 mio) BPA adjusté 0,83 USD (cons. AWP: 0,91 USD) Ebit ajusté 78,3 mio USD (cons. AWP: 84,6 mio) marge Ebit ajustée 32,9% (cons. AWP: 34,0%) objectifs moyen terme jusqu'en 2025 confirmés 2022: confirme viser une hausse d'au moins 10% du chiffre d'affaires CEO: confiant de rattraper le retard au deuxième semestre la part de revenus récurrents doit atteindre 64% cette année nous ne constatons pas de changement d'attitude des clients SPI: - Addex lève 4,2 millions auprès d'un fonds - BB Biotech T2: résultat net de -233 mio CHF (+129 mio) - Belimo S1: ventes nettes 416,4 mio (+8,2%) Ebit 76,7 mio CHF (cons. AWP: 75,6 mio) Ebit 76,7 Mio (+1,4%) résultat net 61,3 mio CHF (63,7 mio) bénéfice net 61,2 mio CHF (-3,8%) S1: Ebit 76,7 mio CHF (75,6 mio) - HBM T1: résultat net 51,6 mio CHF (136 mio) - Détention préventive ordonnée pour cinq responsables de LM Group 5 personnes dont le CEO Cannavale en détention provisoire certains comptes bancaires (7 mio CHF) gelés - V-Zug S1: résultat net 3,8 mio CHF (34,0 mio) chiffre d'affaires 303,3 mio CHF (cons. AWP: 308,9 mio) Ebit 4,3 mio CHF (cons. AWP: 13,5 mio) marge Ebit 1,4 % (cons. AWP: 4,4%) légère amélioration fin S1 2022: pas de perspective PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX Group S1: produit d'exploitation 751,7 mio CHF (745,8 mio) résultat net 121,3 mio CHF (108,2 mio) confirme sa stratégie de croissance et objectifs à moyen-terme - Terraoil: les actionnaires approuvent le choix d'un nouvel auditeur - Acrotec acquiert l'irlandais Takumi ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: plusieurs annonces de participation - Galenica: Vontobel Fonds Services AG détient une part inférieure à 3% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: - Le Japon alarmé par la Russie, inquiet sur Taïwan HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9871 - USD/CHF: 0,9688 - future Conf: +43 pb à 150,35% (jeudi) - taux au comptant: 0,874% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,68% à 11'135 points - SLI (jeudi): +0,76% à 1'716 points - SPI (jeudi): +0,74% à 14'368 points - Dax (jeudi): -0,27% à 13'247 points - CAC 40 (jeudi): +0,00% à 6'201 points

awp-robot/