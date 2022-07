Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Pourrie, plombée par Nord Stream et les résultats d'entreprises - SMI avant-Bourse: -0,20% à 11'106,88 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,28% à 31'990 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,43% à 11'783 points - Nikkei 225 (mardi): -0,23% à 27'635 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Logitech T1: chiffre d'affaires 1159,9 mio USD (cons. AWP: 1199 mio) Ebit non-GAAP 146 mio USD (cons. AWP: 146 mio) résultat net GAAP 100,8 mio USD (186,8 mio) marge brute 39,6% (cons. AWP: 39,5%) 2022: objectifs réduits 2022/23: contraction de 4 à 8% des revenus Ebit (Non-GAAP) entre 650 et 750 mio USD étend son programme de rachat d'actions à 1,5 (1,0) mrd USD - UBS T2: résultat net 2108 mio USD (cons. AWP: 2284 mio) bénéfice avant impôts 2615 mio USD (2593 mio) ratio de levier (CET) 4,37% (4,16%) ratio de fonds propres durs (CET) 14,2% (14,3%) produit d'exploitation 8917 mio USD (cons. AWP: 9004 mio) charges d'exploitation 6295 mio USD (cons. AWP: 6372 mio) ratio coûts/revenus 70,6% (objectif 70-73%) avoirs sous gestion (AuM) 3912 mrd USD (fin mars: 4380 mrd) rendement publié (RoCET1) 18,9% (objectif 15-18%) résultat avant impôts GWM 1157 mio USD (1294 mio) résultat avant impôts Asset Management 959 mio USD (255 mio) résultat avant impôts IB 410 mio USD (668 mio) résultat avant impôts Group Functions -324 mio USD (-124 mio) gain unique brut de 848 mio USD de cession coentreprise Mitsubishi afflux net GWM générateur de commissions 0,4 mrd USD résultat P&C avant impôts 398 mio CHF (456 mio) activités clients incertaine pour le T3 2022: 5 mrd USD de rachat d'actions prévu (S1 3,3 mrd) CEO: clients privés sur la retenue au T2 SPI: - Cosmo: extension partenariat avec Sunpharma pour Winlevi Sunpharma verse 7 mio USD, en plus de paiements échelonnés - Evolva S1: chiffre d'affaires 8,1 mio CHF (6,4 mio) objectif croissance 40 à 60% pour prochaines années 2022: objectif chiffre d'affaires 15 mio CHF 2025: chiffre d'affaires de 45 à 50 mio CHF - Idorsia S1: chiffre d'affaires 22 mio CHF (14 mio) dépenses opérationnelles 427 mio CHF (265 mio) liquidités au 30.06. 733 mio CHF (fin T1: 940 mio) résultat net -419 mio CHF (-243 mio) résultat opérationnel -405 mio CHF (-252 mio) objectif rentabilité à horizon 2025 confirmé 2022: perte Ebit US-Gaap 840 mio CHF - Lindt&Sprüngli S1: Ebit 185,2 mio CHF (cons. AWP: 167,0 mio) marge Ebit 9,3% (cons. AWP: 8,5%) résultat net 138,4 mio CHF (cons. AWP: 122,0 mio) chiffre d'affaires 1,99 mrd CHF (cons. AWP: 1,94 mrd CHF) croissance organique +12,3% (cons. AWP: 9,5%) objectif croissance moyen terme inchangé 6-8% nouveau programme rachat d'actions doté de 1 mrd CHF 2022: objectif marge Ebit 15% confirmé croissance organique de 8 à 10% (6 à 8%) - SIG S1: chiffre d'affaires 1142.6 mio EUR (cons. AWP: 1052 mio) Ebitda ajusté 280,5 mio EUR (cons. AWP: 268,4 mio) marge Ebitda ajustée 24,6% (cons. AWP: 25,4%) résultat net 66,6 mio EUR (cons. AWP: 77,4 mio) augmentations de prix en toutes régions 2022: objectifs reconduits - Valora: l'offre de rachat de Femsa entre en vigueur le 11 août PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Bachem: Capital Group détient une part inférieure à 3% - Comet: Blackrock détient une part de 3,19% - Youngtimers: diverses annonces de participation après dissolution d'un groupe - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,96% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE 27.07: - Nebag (0,50 CHF) 28.07: - Carlo Gavazzi (12,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: La crise énergétique relance le débat sur le nucléaire en Allemagne USA: Biden réclame des milliards d'investissement dans les semi-conducteurs DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9859 - USD/CHF: 0,9648 - future Conf: -34 pb à 152,04% (lundi) - taux au comptant: 0,735% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,30% à 11'129 points - SLI (lundi): -0,02% à 1'706 points - SPI (lundi): +0,22% à 14'373 points - Dax (lundi): -0,33% à 13'210 points - CAC 40 (lundi): +0,59% à 6'238 points

awp-robot/sw/