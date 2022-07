Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, la Fed relève le moral - SMI avant-Bourse: +0,63% à 11'126,13 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +1,37% à 32'198 points - Nasdaq Comp (mercredi): +4,06% à 12'032 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,27% à 27'790 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé S1: croissance interne réelle RIG 1,7% (cons. AWP: 1,7%) résultat net 5247 mio CHF (cons. AWP: 5508 mio) Ebit ajusté 7683 mio CHF (cons. AWP: 7495 mio) marge Ebit ajustée 16,9% (cons. AWP: 16,6%) chiffre d'affaires 45'580 mio CHF (cons. AWP: 45'105 mio) inflation et problèmes d'approvisionnement sans précédent croissance organique de 17,2% pour les boissons plus forte contribution à la croissance par Purina (OG 13,9%) retour à la croissance en Chine pour l'alimentation pour bébés croissance de 8,3% dans le commerce en ligne les acquisitions nettes ont contribué à 1,0% des ventes S1: croissance organique +8,1% (cons. AWP: +7,5%) T2: croissance organique +8,7% (cons. AWP: +7,4%) croissance interne réelle RIG +0,9% (cons. AWP: +1,1%) croissance de 8,1% au 1er semestre à 45,58 milliards (SUPPRIMER?) 2022: marge Ebit révisée à 17% (contre 17-17,5%) relève objectifs de ventes à 7-8% (contre "environ 5%") CEO: inflation en bonne partie compensée - UBS: plainte de la SEC pour des manquements de protection des données accepte de payer une amende de 925'000 dollars SPI: - Autoneum: premier semestre difficile, reprise attendue au second - Bellevue Group S1: produit 46,8 mio CHF (73,6 mio) S1: bénéfice net 14,3 mio CHF (22,5 mio) reflux patrimoine 326 mio CHF (afflux 682 mio) - Bucher S1: résultat net 154 mio CHF (cons. AWP: 140 mio) chiffre d'affaires 1778 mio CHF (cons. AWP: 1729 mio) entrées de commandes 1882 mio CHF (cons. AWP: 1783 mio) Ebit 203 mio CHF (cons. AWP: 189 mio) les difficultés en matière d'approvisionnement vont persister pression sur les marges accrue en raison de la hausse des coûts 2022: revenus attendus en hausse marge d'exploitation à deux chiffres attendue, en légère baisse bénéfice net attendu à un niveau équivalent à celui de 2021 S2: affaiblissement de la demande attendu, mais à un très haut niveau - Calida S1: résultat net 13,1 mio CHF (12,7 mio) Ebit 17,8 mio CHF (cons. AWP: 14,3 mio) chiffre d'affaires 172,2 mio CHF (cons. AWP: 159,1 mio) marge Ebit 10,3% (cons. AWP: 9,0%) S1: revenus des affaires en ligne représentent 24,8% du total la famille Kellenberger des fondateurs cherche un repreneur la famille Kellenberger cherche à vendre ses 33,5% 2026: objectif croissance organique 4-6% maintenu - Clariant S1: résultat net 386 mio CHF (cons. AWP: 225 mio) T2: marge Ebitda 16,6% (cons. AWP: 17,2%) Ebitda 216 mio CHF (cons. AWP: 209 mio) chiffre d'affaires 1301 mio CHF (cons. AWP: 1210 mio) revenus Care Chemicals 551 mio CHF (consensus AWP: 505 mio) revenus Natural Resources 518 mio CHF (cons. AWP: 489 mio) T2: hausses de prix ont contribué à 20% de la croissance T3: croissance persistante en monnaies locales et extension marge Q2: revenus Catalysis 232 mio CHF (consensus AWP: 211 mio) 2022: chiffre d'affaires autour de 5 mrd CHF poursuite des efforts pour l'amélioration de la marge Ebitda moyen-terme: objectifs confirmés - Comet S1: chiffre d'affaires 267,5 mio CHF (cons. AWP: 261,7 mio) marge Ebitda 14,1% (cons. AWP: 16,7%) Ebitda 37,7 mio CHF (cons. AWP: 43,7 mio) confinements en Chine ont entraîné 6 semaines d'arrêt résultat net 23,1 mio CHF (27,8 mio) 2022: revenujs attendus entre 580 et 610 mio CHF (auparavant 570-610) marge Ebitda entre 21 et 23% confirmée marchés toujours favorables dans les semi-conducteurs - Cosmo S1: chiffre d'affaires 41,5 mio EUR (28,4 mio) bénéfice avant impôts 9,0 mio EUR (-4,7 mio) Ebitda 14,9 mio EUR (3,4 mio) accord de licence en Chine avec 3SBio pour Winlevi 3SBio versera un premier paiement d'étape de 6,5 mio USD - GKB S1: bénéfice net 103,4 mio CHF (112,1 mio ) résultat d'exploitation 105,8 mio CHF (127,1 mio) - Inficon T2: chiffre d'affaires 139,8 mio USD (cons. AWP: 138,3 mio) Ebit 25,1 mio USD (cons. AWP: 26,3 mio) marge Ebit 18,0% (cons. AWP: 19,0%) résultat net 19,9 mio USD (cons. AWP: 20,9 mio) 2022: légère révision des prévisions reveus désormais attendus de 560 à 600 mio USD (contre 550-600) marge opérationnelle désormais attendue à "près de 19%" (20%) - Kardex S1: entrées de commandes 320,5 mio EUR (cons. AWP: 321,1 mio) Ebit 23,8 mio EUR (cons. AWP: 26,7 mio) résultat net 15,8 mio EUR (cons. AWP: 18,7 mio) S1: marge sous pression en raison des coûts en hausse des intrants S1: chiffre d'affaires 257,5 mio EUR (cons. AWP: 237,5 mio) 2022: Ebit dans le corridor prévu toujours atteignable - Lem T1: chiffre d'affaires 90,7 mio CHF (cons. AWP: 89,2 mio) résultat net 14,7 mio CHF (cons. AWP: 16,0 mio) Ebit 19,5 mio CHF (cons. AWP: 19,5 mio) entrées de commandes 158,1 mio CHF (cons. AWP: 136,6 mio) - MCH: feu vert de la COPA à l'augmentation de capital - Meier Tobler S1: chiffre d'affaires 258,3 mio CHF (240,1 mio) Ebitda 22,3 mio CHF (13,1 mio) résultat net 11,5 mio CHF (3,7 mio) Ebit 14,9 mio CHF (6,0 mio) 2022: pas de prévisions, en raison d'une visibilté trop réduite - Relief: la FDA accepte d'évaluer Acer-001 encore une fois - Spexis: les liqudités suffisantes pour poursuivre l'activité jusqu'en 2023 examen de plusieurs partenariats et options de financement - Starrag S1: entrées de commandes 189,7 mio CHF (149,8 mio) chiffre d'affaires 139,5 mio CHF (139,3 mio) Ebit 6,1 mio CHF (0,8 mio) résultat net 5,0 mio CHF (0,0 mio) 2022: commandes attendues au niveau de 2001- ventes en hausse résultat et marge opérationnelles attendues en nette hausse - Vontobel S1: résultat net 151,4 mio CHF (191,8 mio) produit d'exploitation 686,1 mio CHF (779,6 mio) avoirs sous gestion 229,0 mrd CHF (fin 2021: 268,1 mrd) avoirs sous gestion 208,6 mrd CHF (fin 2021: 243,7 mrd) confiance dans la réalisation des objectifs à moyen terme CFO: pas de nouveaux reflux dans l'AM, clients sur la réserve PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Bachem: Capital Group détient une part de 3,04% - Leclanché: Leclanché S.A. détient une part inférieure à 3% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,83% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - BC des Grisons: CP S1, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Carlo Gavazzi (12,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9790 - USD/CHF: 0,9587 - future Conf: -58 pb à 153,43% (mercredi) - taux au comptant: 0,548% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,41% à 11'057 points - SLI (mercredi): -0,04% à 1'695 points - SPI (mercredi): -0,33% à 14'312 points - Dax (mercredi): +0,53% à 13'166 points - CAC 40 (mercredi): +0,33% à 6'258 points

