Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - à la peine; pause dans la saison des résultats - SMI avant-Bourse: -0,32% à 11'110,76 points (08h15) - Dow Jones (lundi): -0,14% à 32'798,40 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,06% à 12'940,78 points - Nikkei 225 (mardi): -1,44% à 27'590 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS: Moody's dégrade le rating de la dette senior à Baa2 (négatif) - Roche: formulation sous-cutanée de Tecentriq atteint objectifs de phase-III vers une administration facilitée pour le Tecentriq (SUPPRIMER?) - Holcim finalise la reprise d'affaires de SES SPI: - EFG étend son programme de rachat d'actions, 3 mio de titres supplémentaires - Helvetia: lancement d'une plateforme immobilière avec MoneyPark - Implenia décroche deux importants contrats en Suisse romande - Interroll S1: chiffre d'affaires 310,9 mio CHF (cons. AWP: 301,7 mio) entrées de commandes 304,4 mio CHF (cons. AWP: 360,7 mio) Ebit 40,8 mio CHF (cons. AWP: 39,7 mio) résultat net 33,1 mio CHF (cons. AWP: 30,4 mio) résultat toujours affecté par hausses prix matières 2022: s'abstient de publier des objectifs augmentations de prix auront un effet avec un décalage S2: résultat toujours affecté par hausses prix matières premières - Meyer Burger: très forte demande malgré les augmentations de prix - Rachat de Vifor par CSL finalisée le 9 août - Obseva réduit sa dette et refinance 11 millions de dollars - Lastminute.com revoit son calendrier financier PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Ruag: vente d'Ammotec à Beretta finalisée - La fondation de placement 1291 rachète un gros portefeuille immobilier ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: plusieurs changements de participations - Also: J Safra Sarasin Investmentfonds détient une part de 3,1955% - Comet: Blackrock détient une part de 3,43% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,03% PRESSE MARDI - Kuoni remonte la pente CH-Media NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Seco: climat de consommation, sondage juillet - Indices PMI des directeurs d'achat juillet DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: La Banque d'Angleterre sous pression pourrait accélérer ses hausses de taux Nancy Pelosi atterrit en Malaisie, une escale à Taïwan de plus en plus probable Les sanctions pèsent lourdement sur l'économie russe, selon une étude de Yale DEVISES/TAUX (08h16) - EUR/CHF: 0,9752 - USD/CHF: 0,9509 - future Conf: -64 pb à 154,56% (vendredi) - taux au comptant: 0,52% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,15% à 11'146 points - SLI (vendredi): +1,19% à 1733 points - SPI (vendredi): +0,36% à 14'446 points - Dax (lundi): -0,3% à 13'479,63 points - CAC 40 (lundi): -0,18% à 6436,86 points

awp-robot