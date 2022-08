Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - instable au gré des tensions géopolitiques - SMI avant-Bourse: -0,11% à 11'106,09 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -1,23% à 32'396 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,16% à 12'349 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,52% à 27'737 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - BCBE: Beatrice Kern directrice des finances à partir du printempts 2024 - CFT S1: chiffre d'affaires 483,9 mio CHF (452,0 mio) - GAM S1: avoirs sous gestion 83,2 mrd CHF (fin mars: 94,8 mrd) résultat net -275,2 mio CHF (-2,7 mio) résultat opérationnel avant impôts -15,4 mio CHF (+0,8 mio) objectifs financiers 2024 réexaminés en raison du contexte volatil au moins 20 mio CHF d'économies supplémentaires prévues en 2023 Sally Orton nommée directrice des finances - GKB: Pascal Pernet nommé directeur des marchés au 1er avril 2023 - Oerlikon S1: entrées de commandes 1563 mio CHF (cons. AWP: 1474 mio) chiffre d'affaires 1432 mio CHF (cons. AWP: 1367 mio) Ebitda opérationnel 247 mio CHF (cons. AWP: 226 mio) marge Ebitda ajustée 17,2% (cons. AWP: 16,7%) résultat net 88 mio CHF (72 mio) ventes Surface Solutions 680 mio CHF (cons. AWP: 662 mio) ventes Polymer Processing 752 mio CHF (cons. AWP: 705 mio) 2022: objectifs confirmés - Relief assure avoir mis au point une formulation stable d'aviptadil - SIG finalise l'acquisition d'Evergreen Asia - Valartis S1: résultat net attendu entre 16-18 mio CHF (S1 2021: +4,8 mio) résultat financier 13,7 mio CHF - renforcement du rouble PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. détient une part de 54,13% - Also: J Safra Sarasin Investmentfonds détient une part de 2,9646% - Comet: Blackrock détient une part de 3,18% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,99% - Valora: Blackrock détient une part de 3,29% - Zur Rose: Frank M. Sands détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - OFS: inflation juillet - KOF: baromètre de l'emploi T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Les Etats-Unis et l'Europe peuvent échapper à la récession, selon la Fed HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: recul des volumes à la Bourse suisse en juillet - international: L'Opep+ discute stratégie, sous pression américaine Taïwan dénonce des exercices militaires chinois qui "menacent" des ports Pelosi à Taïwan: Pékin annonce des sanctions commerciales contre l'île DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 0,9734 - USD/CHF: 0,9565 - future Conf: +81 pb à 155,37% (mardi) - taux au comptant: 0,372% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,25% à 11'118 points - SLI (mardi): -0,70% à 1'721 points - SPI (mardi): -0,27% à 14'407 points - Dax (mardi): -0,23% à 13'449 points - CAC 40 (mardi): -0,60% à 6'410 points

awp-robot/sw/