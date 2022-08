Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la retenue avant l'emploi aux Etats-Unis et dans le sillage de manoeuvres chinoises d'envergure autour de Taïwan - SMI avant-Bourse: +0,09% à 11'212,73 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,26% à 32'727 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,41% à 12'721 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,86% à 28'172 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS: Fitch baisse sa note à 'BBB' de 'BBB+', perspective toujours négative SPI: - SIX approuve la décotation de Bank Linth LLB - Coltene S1: résultat net 12,13 mio CHF (18,2 mio) marge Ebit 12,4% (18,1%) chiffre d'affaires 134,94 mio CHF (143,5 mio) Ebit 16,7 mio CHF (26,0 mio) résultat net 12,1 mio CHF (18,2 mio) 2022: objectifs annuels confirmés la marge EBIT se dirige vers l'objectif des 15% - LM Group S1: chiffre d'affaires 159,8 mio EUR (50,2 mio) Ebitda ajusté 24,5 mio EUR (1,6 mio) résultat net 13,2 mio EUR (-17,6 mio) T2: Ebitda ajusté au niveau de 2019 2022: pas de prévision concrète AG du 2 septembre annulée enquête judiciaire sans effet sur activité - Mobimo S1: résultat des loyers 60,0 mio CHF (cons. AWP: 58,3 mio) EBIT avant revalorisation 49,8 mio CHF (cons. AWP: 50,7 mio) Mobimo S1:résultat net hors rev. 39,1 mio CHF (cons. AWP: 31,1 mio) résultat des revalorisations 31,5 mio CHF (cons. AWP: 20,7 mio) taux de vacance 4,6% (fin 2021: 4,8%) - Orell Füssli S1: chiffre d'affaires 97,6 mio CHF (97,3 mio) Ebit 7,4 mio CHF (6,4 mio) marge Ebit 7,6% (6,6%) S1: résultat net 6,7 mio CHF (5,7 mio) 2022: objectifs légèrement relevés marge Ebit attendue stable légère progression des recettes - Changements prévus au conseil d'administration de Youngtimers PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Firmenich 2021/22: ventes 4,72 mrd CHF (+11,1% base ajustée) CEO: inflation répercutée sur les prix "presque intégralement" confiant pour l'exercice en cours, carnets bien remplis ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds détient une part de 3,8787% - Credit Suisse détient en propre moins de 3% - Logitech: UBS Fund Management détient une part de 3,009% - Spexis détient en propre moins de 3% et 31,37% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,95% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: statistiques d'hébergement juin/S1 - BNS: réserves de devises à fin juillet - KOF: sondage conjoncturel juillet DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: net rebond de la consommation des ménages en juin L'Inde porte ses taux d'intérêt à un niveau pré-pandémie HORS DIVIDENDE 08.08: - Varia US (0,50 CHF) DIVERS - CH: - international: Taïwan: des avions et navires de guerre chinois ont franchi la "ligne médiane" Trois nouveaux chargements de céréales ont quitté l'Ukraine DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 0,9786 - USD/CHF: 0,9570 - future Conf: +113 pb à a55,44% (jeudi) - taux au comptant: 0,485% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,21% à 11'203 points - SLI (jeudi): +0,52% à 1'746 points - SPI (jeudi): +0,23% à 14'529 points - Dax (jeudi): +0,55% à 13'663 points - CAC 40 (jeudi): +1,62% à 6'513 points

