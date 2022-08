Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Petite hausse avant l'inflation américaine - SMI avant-Bourse: +0,27% à 11'153,44 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,23% à 32'803 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,50% à 12'658 points - Nikkei 225 (lundi): +0,29% à 28'256 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont recommande de voter contre le candidat de Blubell à l'AG SPI: - Dufry: des représentants d'Edizione proposés au conseil d'administration - Hochdorf S1: Ebit -15,9 mio CHF (-8,6 mio) chiffre d'affaires 145,7 mio CHF (140,3 mio) résultat net -18,3 mio CHF (-9,0 mio) - Montana Aerospace S1: chiffre d'affaires 578,8 mio EUR (359,4 mio) Ebitda ajusté 33,9 mio EUR (22,6 mio) résultat net -26,5 mio EUR (-25,7 mio) 2022: objectifs partiellement relevés table sur ventes nettes de 1,16 mrd EUR Ebitda ajusté attendu supérieur à 50 mio EUR - SF Sustainable Property Fund envisage une augmentation de capital PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swiss va étoffer ses capacités en partenariat avec Air Baltic ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Givaudan: Haldor Foundation détient une part de 3,01% - IGEA Pharma: Anna Loraschi détient une part inférieure à 3% - Obseva détient en propre 20,11%/81,35% - Roll: le groupe Von Finck détient une part de 73,2% - Spexis: Fabrice Evangelista détient une part de 31,37% - Talenthouse: Roman Scharf détient une part de 22,97% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,12% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage juillet à 2,0% (juin 2,0%), CVS 2,2% (2,2%) - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Varia US (0,50 CHF) DIVERS - CH: Cybersécurité: les nouvelles lois ne vont pas assez loin, selon des spécia- listes - international: Ukraine : le site d'une centrale nucléaire à nouveau bombardé La Chine poursuit ses exercices militaires près de Taïwan USA: le Sénat adopte un vaste plan pour le climat et la santé Covid: Hong Kong réduit la quarantaine pour les arrivées de l'étranger DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9789 - USD/CHF: 0,9612 - future Conf: -169 pb à 153,42% (vendredi) - taux au comptant: 0,434% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,71% à 11'123 points - SLI (vendredi): -0,97% à 1'729 points - SPI (vendredi): -0,78% à 14'415 points - Dax (vendredi): -0,65% à 13'574 points - CAC 40 (vendredi): +0,00% à 6'472 points

awp-robot/sw/