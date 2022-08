Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Reprise de souffle avant l'inflation aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,09% à 11'156,15 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,09% à 32'833 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,10% à 12'644 points - Nikkei 225 (mardi): -0,86% à 28'007 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - néant SPI: - Achiko publiera finalement son rapport annuel le 31 août - Also: programme de rachat d'actions pour un volume maximum de 100 mio EUR - BCGE S1: résultat net 78,4 mio CHF (64,3 mio) résultat d'exploitation 93,7 mio CHF (77,3 mio) produit d'exploitation 231,2 mio CHF (205,3 mio) 2022: résultat attendu en hausse - Cicor décroche une commande de 30 mio CHF - Dufry S1: chiffre d'affaires 2855 mio CHF (cons. AWP: 2945 mio) marge brute 60,9% (56,1%) Ebit de base 159,8 mio CHF (-103,9 mio) bénéfice net IFRS -17,6 mio CHF (-499,2 mio) résultat de base du groupe 43,0 (-254,8) mio CHF Ebit IFRS 152,4 (-368,5) mio CHF chiffre d'affaires en juillet à 90% de celui de juillet 2019 - Galenica S1: résultat net ajusté 81,3 mio CHF (82,5 mio) chiffre d'affaires 1959,9 mio CHF (cons. AWP: 1887 mio) Ebit ajusté 100 mio CHF (cons. AWP: 97,6 mio) ventes Products & Care 986,8 mio CHF (918,9 mio) ventes Logistics & IT 1434,6 mio CHF (1377,9 mio) 2022: croissance des ventes désormais attendue entre 2 et 4% croissance de l'Ebit ajusté désormais attendue entre 8 et 12% - Igea: SIX autorise le prolongement du délai de publication du rapport annuel PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,04% - Comet: Blackrock détient une part de 2,95% - Relief: Christopher Brown détient une part de 65,7% - Siegfried: Blackrock détient une part de 2,99% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,96% - Zehnder: Swisscanto détient une part inférieure à 3% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Alcon: résultats T2 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - néant DIVERS - CH: ras - international: Taïwan: exercices d'artillerie simulant la défense contre une invasion chi- noise La Russie lance un satellite iranien sur fond d'accusations sur l'Ukraine USA: Trump annonce que sa résidence en Floride a été "perquisitionnée" DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9745 - USD/CHF: 0,9547 - future Conf: +21 pb à 153,95% (lundi) - taux au comptant: 0,491% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,39% à 11'166 points - SLI (lundi): +0,54% à 1'738 points - SPI (lundi): +0,40% à 14'473 points - Dax (lundi): xx% à xx points - CAC 40 (lundi): +0,17% à 6'524 points

