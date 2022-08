Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ambiance morose en attendant l'inflation US - SMI avant-Bourse: -0,22% à 11'107,83 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,18% à 32'774 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,19% à 12'494 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,70% à 27'805 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CSL exempté de "best price rule" dans le cadre de son OPA sur Vifor - Alcon T2: BPA (de base) 0,63 USD (cons. AWP: 0,58 USD) résultat par action 0,3 USD (cons. AWP: 0,30 USD) marge op. de base 18,4% (cons. AWP: 18,2%) chiffre d'affaires 2200 mio USD (cons. AWP: 2189 mio) résultat net 148 mio USD (cons. AWP: 145 mio) marge opérationnelle 9,1% (cons. AWP: 10,5%) 2022: prévision de CA légèrement réduite à 8,6 - 8,8 mrd USD prévision EPS dilué ramenée à 2,20 - 2,30 USD poursuit sa croissance au 2e trimestre (SUPPRIMER?) - Sika: la transaction avec MBCC prévue pour le 1er semestre 2023 synergies annuelles attendues de 160-180 mio CHF autorités britanniques approfondissent examen du rachat de MBCC SPI: - BCBE S1: produit d'exploitation 244,4 mio CHF (217,0 mio) résultat d'exploitation 81,1 mio CHF (76,5 mio) bénéfice net 66,0 mio CHF (63,6 mio) confiante pour la seconde moitié de l'année - Kuros S1: ventes produits 5,7 mio CHF (3,6 mio) liquidités au 30.06. 29,4 mio CHF (fin 2021: 30,7 mio) résultat net -3,7 mio CHF (-0,1 mio) chiffre d'affaires total 10,4 mio CHF (9,1 mio) - Leclanché: Pasquale Foglia vice-président senior-finance et CFO par intérim - Swissquote S1: résultat net 77,1 mio CHF (116,4 mio) bénéfice avant impôts 90,7 mio CHF (134,6 mio) produit net 200,0 mio CHF (264,4 mio) avoirs clientèle 51,8 mrd CHF (fin 2021: 55,9 mrd) lancement d'une plateforme de cryptomonnaies en septembre 2022: produit net de 400-420 millions attendu bénéfice avant impôts d'environ 190 mio CHF attendu - Tornos S1: Ebit 8,8 mio CHF (11,1 mio) entrées de commandes 98,3 mio CHF (104,6 mio) résultat net 8,78 mio CHF (11,6 mio) chiffre d'affaires 93,7 mio CHF (84,4 mio) disponibilité des matières premières incertaine S2 2022: confiants et bien positionnés, pas d'objectifs concrets PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Blackrock détient une part de 3,04% - Komax: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Vifor: Blackrock détient une part de 0,02% - Obseva: Brett Cohen/Yehoshua Ehrenberg détiennent 75,03% - Blackstone Res.: Brian Kinane/Mark Angelo détiennent 56,09% - Addex détient en propre 24,67%/81,62%; Timothy Dyer 10,76% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi Bell: Résultats S1 Schlatter: Résultats S1 Ascom: Résultats S1 Basler KB: Résultats S1 Metall Zug: Résultats S1 Zurich Insurance: Résultats S1 Cicor: Résultats S1 Novavest: Résultats S1 Phoenix Mecano: Résultats S1 Zurich Insurance: CP Résultats Ascom: CP résultats S1, Zurich Flughafen Zürich: Chiffres du trafic aérien juillet 2022 SHL: assemblée générale extraordinaire, Tel Aviv DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Les Russes vont raccorder la centrale de Zaporijjia à la Crimée DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9735 - USD/CHF: 0,9536 - future Conf: +11 pb à 154,07% (mardi) - taux au comptant: 0,498% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,30% à 11'132 points - SLI (mardi): -0,89% à 1722 points - SPI (mardi): -0,44% à 14'410 points - Dax (mardi): -1,12% à 13'535 points - CAC 40 (mardi): +0,27% à 6490 points

awp