Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Soulagement après l'inflation américaine - SMI avant-Bourse: +0,36% à 11'194,83 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +1,63% à 33'310 points - Nasdaq Comp (mercredi): +2,89% à 12'855 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,65% à xx points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: env. 600 salariés pour les activités reprises, CA 2021 63 mio USD reprend des activités de moteurs basse tension de Siemens - Roche obtient une extension d'homologation pour le Ventana aux USA - Zurich Insurance S1: bén. exploit. BOP 3393 mio USD (cons. AWP: 3171 mio) résultat net 2204 mio USD (cons. AWP: 2505 mio) ratio combiné P&C 91,9% (cons. AWP: 92,1%) fonds propres 27'780 mio USD (cons. AWP: 33'825 mio) primes brutes P&C 23'797 mio USD (cons. AWP: 23'844 mio) dommages catastrophes naturelles nettement inférieurs à 2021 programme de rachat d'actions prévu pour près de 1,8 mrd CHF capitalisation "très robuste", ratio SST de 262% CEO: poursuite de la cession d'anciens actifs dans l'assurance-vie CFO: les hausses de prix devraient à l'avenir être plus modérées en bonne voie pour dépasser les objectifs d'ici fin 2022 SPI: - Ascom S1: chiffre d'affaires 143,8 mio CHF (cons. AWP: 139,5 mio) résultat net -2,3 mio CHF (cons. AWP: +2,7 mio) Ebitda 1,7 mio CHF (cons. AWP: 9,3 mio) fort effet négatif des devises 2022: objectif de croissance des ventes relevé à 5-9% - Bank Cler S1: bénéfice 20,5 mio CHF (20,1 mio) bénéfice net 62,0 mio CHF (54,0 mio) résultat d'exploitation du groupe 117,3 mio CHF (106,8 mio) bénéfice maison-mère 56,6 mio CHF (49,0 mio) résultat d'exploitation maison-mère 89,9 mio CHF (86,7 mio) 2022: bénéfice net attendu en légère hausse - BKB 2022: évolution solide des revenus attendues - Bell S1: chiffre d'affaires net 2111 mio CHF (cons. AWP: 2069 mio) résultat net 40,2 mio CHF (cons. AWP: 43,3 mio) Ebit 63,0 mio CHF (cons. AWP: 57,5 mio) - Cicor S1: chiffre d'affaires 157,7 mio CHF (116,7 mio) Ebit 5,2 mio CHF (6,6 mio) résultat net 0,8 mio CHF (5,2 mio) bénéfice net de base 4,9 (5,2) mio CHF 2022: ventes attendues à 300-320 mio CHF, marge Ebitda similaire au S1 - Metall Zug S1: Ebit 23,5 mio CHF (cons. AWP: 19,9 mio CHF) chiffre d'affaires 324,4 mio CHF (cons. AWP: 327,3 mio CHF) résultat net 19,1 mio CHF (22,3 mio CHF) 2022: marche des affaires favorable attendue pour le S2 - Novavest S1: revenus locatifs 14,2 mio CHF (12,6 mio) bénéfice y.c. revalorisation 11,2 mio CHF (10,6 mio) Ebit 15,4 mio CHF (14,5 mio) bénéf. hors revalorisation 6,0 mio CHF (5,5 mio) portefeuille immobilier 790,2 mio CHF (fin 2021: 741,3 mio) - Phoenix Mecano S1: entrées de commandes 437,7 mio EUR (440,3 mio) chiffre d'affaires 410,7 mio EUR (404,3 mio) Ebit 20,1 mio EUR (24,7 mio) résultat net 13,1 mio EUR (16,6 mio) 2022: objectifs confirmés hors effets uniques - Schlatter S1: résultat net 2 mio CHF (1,9 mio) Ebit 2,9 mio CHF (1,6 mio) chiffre d'affaires 51,3 mio CHF (44,8 mio) entrées de commandes 94,6 mio CHF (59,6 mio) 2022: résultat opérationnel S2 attendu en deçà de celui du S1 carnet de commandes élevé, bonne utilisation jusqu'au S2 2023 provisions nettement plus élevées nécessaires pour les retraites PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Blackrock détient une part de 2,92% - Harris double sa participation dans Credit Suisse à 10% - Harris double sa participation dans Credit Suisse à 10%$ - Komax: CS Funds détient une part de 3,12% PRESSE MERCREDI - Harris double sa participation dans Credit Suisse à 10% (Bloomberg) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: indicateurs de l'emploi 2022 - Zurich Insurance: CP S1, Zurich - Ascom: CP S1, Zurich - Flughafen Zurich: statistiques juillet DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Nouveaux exercices militaires de Taïwan après les menaces répétées de Pékin DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9707 - USD/CHF: 0,9429 - future Conf: +52 pb à 154,59% (mercredi) - taux au comptant: 0,473% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,20% à 11'155 points - SLI (mercredi): +0,80% à 1'736 points - SPI (mercredi): +0,35% à 14'460 points - Dax (mercredi): +1,23% à 13'701 points - CAC 40 (mercredi): -0,02% à 6'523 points

awp-robot/sw/