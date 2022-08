Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - retour de la morosité après les prix à la production aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,22% à 11'129,81 points (08h25) - Dow Jones (jeudi): +0,08% à 33'337 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,58% à 12'780 points - Nikkei 225 (vendredi): +2,42% à 28'491 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: la FDA homologue Xofluza pour les enfants dès 5 ans - Novartis confirme deux décès liés à sa thérapie génique Zolgensma SPI: - Flughafen Zürich: 2'518'977 passagers en juillet (+84.7% sur 1 an) passagers juillet 79,9% du niveau de juillet 2019 CA commercial juillet 54,1 mio CHF (+56,3% sur un an) - Relief et Acer obtiennent un statut de "médicament orphelin" pour Acer-001 - L'ex-Premier ministre Ehud Barak devient co-président de SHL - VZ Holding S1: produit d'exploitation 209,98 mio CHF (187,8 mio) Ebit 89,97 mio CHF (80,1 mio) résultat net 77,03 mio CHF (68,4 mio) AuM 37,6 mrd CHF (fin 2021: 39,0 mrd) 2022: bénéfice attendu en légère hausse par rapport à 2021 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Harris augmente sa participation dans Credit Suisse à 10% - Leclanché: Pure Capital S.A. détient une part de 16,8% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,02% - Sulzer: Capital Group détient une part de 3,02% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: France: taux de chômage quasi stable au 2e trimestre à 7,4% (Insee) Le PIB britannique s'est contracté de 0,1% au 2e trimestre HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: le patron de l'Usam pas opposé à des hausses de salaires - international: Immobilier: en Chine, des chantiers à l'arrêt et des acheteurs à bout DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9717 - USD/CHF: 0,9416 - future Conf: -148 pb à 153,66% (jeudi) - taux au comptant: 0,453% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,00% à 11'155 points - SLI (jeudi): +0,66% à 1'748 points - SPI (jeudi): +0,26% à 14'499 points - Dax (jeudi): -0,05% à 13'695 points - CAC 40 (jeudi): +0,84% à 6'545 points

awp-robot/sw/