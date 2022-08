Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - rebond attendu dans le sillage des indices US - SMI avant-Bourse: +0,10% à 11'139,08 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,27% à 33'761 points - Nasdaq Comp (vendredi): +2,09% à 13'047 points - Nikkei 225 (lundi): +1,12% à 28'866 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nouvel échec pour Novartis avec canakinumab contre le cancer du poumon SPI: - Addex élargit sa collaboration avec Partner Indivior - Alpine Select a plongé dans le rouge au 1er semestre - Baloise: vend un ancien portefeuille d'assurances en Allemagne finalisation de la transaction attendue au deuxième semestre - Elma S1: chiffre d'affaires 74,72 mio CHF (74,8 mio) Ebit 1,0 mio CHF (3,0 mio) résultat net 1,4 mio CHF (2,3 mio) 2022: toujours pas d'objectifs pour l'exercice en cours carnet de commandes bien rempli au début du S2 - GLKB S1: produit d'exploitation 46,3 mio CHF (44,5 mio) résultat d'exploitation 13,3 mio CHF (15,4 mio) résultat net 11,6 mio CHF (13,1 mio) 2022: l'environnement macroéconomique devrait rester difficile - IVF Hartmann S1: chiffre d'affaires 72,9 mio CHF (71,7 mio) Ebit 6,1 mio CHF (4,7 mio) résultat net 5,04 mio CHF (3,8 mio) 2022: chiffre d'affaires plus élevé qu'en 2021 - Résultat semestriel en hausse pour la filiale égyptienne d'Orascom - Schaffner: objectifs 2021/22 atteignables malgré les confinements chinois la marge Ebit au S2 plus élevée au S1 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La fondation de placement 1291 lance un nouveau groupe de placement immobilier ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: FIL Limited détient une part de 5,06% - Aryzta: Swisscanto détient une part de 5,0748% - Siegfried: Blackrock détient une part de 2,98% - U-blox: Blackrock détient une part de 3% - Zehnder: Swisscanto détient une part de 3,0318% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: prix production-importation juillet DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Japon: rebond du PIB au 2e trimestre après la levée des restrictions rebond de la production industrielle en juin révisé à la hausse Chine: tassement surprise de la consommation et de la production industrielle HORS DIVIDENDE 16.08: - Ems-Chemie (21,00 CHF) DIVERS - CH: Avenir Suisse critique face à la réforme fiscale de l'OCDE - international: ras DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9653 - USD/CHF: 0,9424 - future Conf: +73 pb à 153,84% (vendredi) - taux au comptant: 0,504% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,24% à 11'128 points - SLI (vendredi): -0,50% à 1'739 points - SPI (vendredi): -0,39% à 14'442 points - Dax (vendredi): +0,74% à 13'796 points - CAC 40 (vendredi): +0,47% à 6'554 points

awp-robot/sw/