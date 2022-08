Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - poursuite de la tendance haussière après la solide performance de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,18% à 11'191,71 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,45% à 33'912 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,62% à 13'128 points - Nikkei 225 (mardi): +0,00% à 28'873 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: la FDA examine une demande d'extension d'homologation pour le Polivy - Sonova S1: table sur croissance des ventes de 16%-18% Ebita ajusté attendu à peu près stable 2022/23: croissance des ventes attendue entre 15%-19% (avant: 17-21%) Ebita ajusté attendu entre 6%-10% (avant: 12-18%) effet négatif attendu des devises sur ventes et rentabilité ajuste prévisions pour 2022/23 - Straumann S1: Ebit de base 329,1 mio CHF (cons. AWP: 315,0 mio) croissance organique 19,6% (+62,9%) résultat net 265,3 mio CHF (174,6 mio) chiffre d'affaires 1178,3 mio CHF (cons. AWP: 1160 mio) marge Ebit 27,5% (28,3%) marge Ebit de base 27,9% (28,8%) S1: croissance organique 20,8% (+62,9%) a lancé la recherche d'un nouveau CFO départ du CFO Peter Hackel Olivier Filliol doit accéder au conseil d'administration 2022: prévisions confirmées croissance organique supérieure à 10% SPI: - Basilea S1: charges d'exploitation 67,7 mio CHF (69,6 mio) chiffre d'affaires 58,6 mio CHF (54,2 mio) Ebit -9 mio CHF (-15,4 mio) résultat net -12,2 mio CHF (-19,9 mio) S1: liquidités 141,9 mio CHF (fin 2021: 150,0 mio) 2022: ventes Cresemba et Zevtera attendues à 98-104 mio CHF 2023: rentabilité assurée et flux positif de liquidités - Huber+Suhner 2022: croissance des ventes attendue à 6-8% marge Ebit attendue entre 10-12% - Patrimonium: Stéphane Bonvin se désengage au profit des autres co-fondateurs - Medartis S1: chiffre d'affaires 88,4 mio CHF (75,4 mio) Ebitda 9,9 mio CHF (13,8 mio) marge Ebitda 11,2 % (18,3%) résultat net 0,0 mio (7,1) 2022: objectifs rabotés croissance des ventes supérieure à 10% marge Ebitda pénalisée à hauteur de 1-2 PP - Meyer Burger signe un contrat d'approvisionnement en Norvège - Orior S1: chiffre d'affaires 309,2 mio CHF (cons. AWP: 307,6 mio) Ebitda 30,24 mio CHF (cons. AWP: 30,5 mio) Ebitda 30,2 mio CHF (cons. AWP: 30,5 mio) marge Ebitda 9,8% (cons. AWP: 9,9%) Ebit 17,47 mio CHF (cons. AWP: 16,9 mio) résultat net 13,0 mio CHF (cons. AWP: 13,5 mio) S1: croissance organique 7,7% (cons. AWP: 6,2%) Ebit 17,5 mio CHF (cons. AWP: 16,9 mio) 2022: objectif de croissance à 645-660 mio CHF (avant: 639-654 mio) objectif marge Ebitda confirmé à 10-10,3% - Swiss Steel T2: chiffre d'affaires 1115,8 mio EUR (839,1 mio) T2: chiffre d'affaires 1115,8 EUR (839,1 mio) ventes de 457 kilotonnes (518 kilotonnes) 2022: Ebitda ajusté attendu à 220-260 mio EUR - Talenthouse S1: CA brut (base pro forma) baisse de 6% en dollars PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Clientis-Gruppe S1: bénéfice net 31,7 mio CHF (29,4 mio) - ADC Therapeutics lève des fonds ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Blackrock détient une part de 3,03% - Vifor: CSL Limited détient une part de 98,23% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: indice des prix de l'immobilier au T2 - On Holding: résultats T2 (CC 14:00) - OFS: statistiques d'hébergement juillet (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Ems-Chemie (21,00 CHF) DIVERS - CH: La Comco ouvre une enquête dans le domaine de la santé - international: ras DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9620 - USD/CHF: 0,9464 - future Conf: +66 pb à 154,50% (lundi - taux au comptant: 0,46% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,39% à 11'172 points - SLI (lundi): +0,16% à 1'742 points - SPI (lundi): +0,42% à 14'503 points - Dax (lundi): +0,15% à 13'817 points - CAC 40 (lundi): +0,39% à 6'570 points

