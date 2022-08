Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - rebond attendu - SMI avant-Bourse: - Dow Jones (mardi): +0,71% à 34'152 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,19% à 13'103 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,12% à 29'192 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swiss Life S1: primes 10'801 mio CHF (cons. AWP: 10'981 mio) commissions 1169 mio CHF (cons. AWP: 1143 mio) fonds propres 10'086 mio CHF (cons. AWP: 13'887 mio) résultat net 642 mio CHF (cons. AWP: 631 mio) bénéfice d'exploitation 907 mio CHF (cons. AWP: 876 mio) S1: avoirs sous gestion TPAM 99,7 mrd CHF (T1: 102 mrd) afflux argent net TPAM 3,0 mrd CHF taux SST estimé à 215% transfert de cash à la holding 972 mio CHF confirme objectifs financiers du programme "Swiss Life 2024" - Zurich place un emprunt subordonné de 1 milliard de livres sterling SPI: - Gurit S1: chiffre d'affaires 225,3 mio CHF (cons. AWP: 226,6 mio) résultat net 16,6 mio CHF (cons. AWP: 4,5 mio) ventes Composite Materials 141,4 mio CHF (cons. AWP: 130,1 mio) ventes Kitting 71,6 mio CHF (cons. AWP: 74,9 mio) ventes Tooling 32,4 mio CHF (cons. AWP: 23,7 mio) ventes Aerospace 9,6 mio CHF (cons. AWP: 12,5 mio) Ebit 19,8 mio CHF (cons. AWP: 8,8 mio) marge Ebit 2,0% (4,2%) S1: chiffre d'affaires 234,8 mio CHF (cons. AWP: 226,6 mio) 2022: prévisions relevées, s'attend à un solide 2e semestre ventes de 500 à 530 mio CHF attendu (contre 440-480 mio CHF) marge opérationnelle ajustée attendue de 2,0 à 4,0% - Crealogix vend ses activités Digital Learning - Hypothekarbank Lenzburg: Andreas Kunzmann quitte le conseil d'administration - Implenia S1: résultat net 64,05 mio CHF (cons. AWP: 56,2 mio) Ebit 95,08 mio CHF (cons. AWP: 85,4 mio) S1: chiffre d'affaires 1767 mio CHF (cons. AWP: 1855 mio) marge Ebit 5,4% (cons. AWP: 4,6%) la somme globale de la commande est de 467 millions de francs suisses objectifs EBIT moyen et long terme inchangés 2022: objectif EBIT relevé à plus de 130 mio CHF (plus de 120 mio) décroche le contrat pour le lot principal du 2e tunnel du Gothard - Ina Invest S1: produit des loyers 4,8 mio CHF (1,2 mio) bénéfice 17,0 mio CHF (2,9 mio) résultat des revalorisations 10,7 mio CHF (3,8 mio) Ebit 12,0 mio CHF (3,1 mio) - Komax S1: chiffre d'affaires 241,78 mio CHF (cons. AWP: 232,9 mio) marge Ebit 12,6% (cons. AWP: 11,3%) Ebit 30,56 mio CHF (cons. AWP: 26,5 mio) entrées de commandes 342.8 mio CHF (cons. AWP: 285,0 mio) résultat net 23.3 mio CHF (cons. AWP: 18,2 mio) 2022: ventes et EBIT du 2e semestre au niveau du premier table sur un ratio book-to-bill toujours élevé fin 2022 - Mobilezone fournit l'Office fédéral de l'informatique - Orascom DH S1: chiffre d'affaires 270,5 mio CHF (225,7 mio) Ebitda ajusté 66,5 mio CHF (58,0 mio) perte nette part du groupe +11,3 mio CHF (-5,0 mio) 2022: confiant pour la suite de la marche des affaires garder un oeil attentif sur le cash et les coûts - Schweiter S1: Ebit 37,8 mio CHF (cons. AWP: 50,1 mio) Ebitda 57 mio CHF (cons. AWP: 69,0 mio) résultat net 27,3 mio CHF (cons. AWP: 37,0 mio) chiffre d'affaires 647,8 mio CHF (cons. AWP: 654,4 mio) S2: environnement de marché restera difficile évolution de l'activité similaire au S1 attendue - SGKB S1: résultat d'exploitation 106,9 mio CHF (109,0 mio) bénéfice net 91,16 mio CHF (93,9 mio) produit d'exploitation 245,9 mio CHF (253,2 mio) avoirs sous gestion 52,1 mrd CHF (fin 2021: 55,8 mrd) 2022: pronostic raboté, table sur résultat inférieur à 2021 dividende inchangé attendu - Tecan S1: Ebitda 119,1 mio CHF (115,0 Mio) S1: résultat net 65,66 mio CHF (cons. AWP: 57,7 mio) Ebitda 114,28 mio CHF (115,0 mio) chiffre d'affaires 584,01 mio CHF (cons. AWP: 549,4 mio) Ebitda ajusté 119,1mio CHF (cons. AWP: 107,2 mio) 2022: relève objectifs de ventes croissance du chiffre d'affaires attendue entre 15 et 19% H1: marge EBITDA ajustée 20,4% (cons. AWP: 19,5%) - Von Roll: commande d'un fabricant de batteries, volume 40 mio EUR - VP Bank S1: afflux net argent frais +0,2 mrd CHF (cons. AWP: -0,2 mrd) résultat net 21,3 mio CHF (cons. AWP: 19,6 mio) avoirs sous gestion 46,5 mrd CHF (fin 2021: 51,8 mrd) produit d'exploitation 161,5 mio CHF (cons. AWP: 159,0 mio) s'est séparé des avoirs de clients de 0,2 mrd CHF sanctionnés argent des clients sanctionnés non significatif pour résultat S1 afflux d'argent frais nets en juillet 0,4 mrd CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Credit Suisse veut étoffer le capital de son fonds immobilier Logisticsplus - Comparis: le directeur général quitte son poste ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Baloise: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Cembra: Blackrock détient une part de 3,02% - SHL détient en propre 0,07%/14,93% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,06% PRESSE MERCREDI - Changement à la tête d'Asteria après une possible perte de mandat Le Temps NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BC de Saint-Gall: CP S1, Saint-Gall - VP Bank: CP résultats S1, Zurich (et en ligne) - Schweiter: CP S1 - Implenia: CP S1, Dübendorf (et en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: 12ème mois de déficit commercial en juillet HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9666 - USD/CHF: 0,9509 - future Conf: -75 p à 153,75% (mardi) - taux au comptant: 0,405% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,37% à 11'130 points - SLI (mardi): -1,00% à 1724 points - SPI (mardi): -0,65% à 14'408 points - Dax (mardi): +0,68% à 13'910 points - CAC 40 (mardi): +0,59% à 6593 points

awp-robot/sw/