Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - sans tendance claire, l'inflation reste préoccupante - SMI avant-Bourse: +0,11% à 11'140,26 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,50% à 33'980 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,25% à 12'938 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,88% à 28'966 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Geberit S1: marge Ebitda 29% (34,2%) Ebitda 561 mio CHF (cons. AWP: 590 mio CHF) chiffre d'affaires 1934 mio CHF (cons. AWP: 1941 mio CHF) Ebit 482,9 mio CHF (cons. AWP: 517 mio CHF) résultat net 402,1 mio CHF (cons. AWP: 425 mio CHF) S1: environ 60% de la croissance attriubable aux hausses de prix T3: hausses de prix sélectives 2022: croissance de près de 10% en monnaies locales marge Ebitda autour de 28% - Brésil: feu vert à l'achat de LafargeHolcim Brésil par CSN - CSL Vifor: Tavneos recommandé au Royaume-Uni pour le traitement de vasculites SPI: - Addex T2: liquidités 8,8 mio CHF (fin T1: 14,9 mio) résultat net -7,2 mio CHF (T1: -5,8 mio) - BCV S1: produit d'exploitation 524,3 mio CHF (493,2 mio) résultat net 196,8 mio CHF (173,3 mio) charges d'exploitation 260,9 mio CHF (256,4 mio) résultat d'exploitation 226,6 mio CHF (202,9 mio) 2022: recul attendu des recettes sur un an S2: recul attendu des recettes en glissement semestriel - Emmi S1: résultat net 78,1 mio CHF (cons. AWP: 83,4 mio) chiffre d'affaires 2016 mio CHF (cons. AWP: 1973 mio) Ebit 108,6 mio CHF (cons. AWP: 114,7 mio) marge Ebit 5,4% (cons. AWP: 5,8%) croissance organique 5,4% (cons. AWP: 3,5%) 2022: prévision marge bénéficiaire abaissée à 4,5-5,0% (5,0-5,5%) prévision Ebit abaissée à 265-280 mio CHF (290-305 mio) prévision croissance relevée à 5-6% (2,5-3,5%) prévisions moyen terme reconduites - Georg Fischer: Michelle Wen proposée pour le conseil d'administration - Meyer Burger S1: chiffre d'affaires net 56,7 mio CHF (cons. AWP: 59,9 mio) Ebitda -24,4 mio CHF (cons. AWP: -29,7 mio) résultat net -41,0 mio CHF (cons. AWP: -43,7 mio) envisage un augmentation de capital de 250 millions de francs suisses - Obseva T2: résultat net -32,8 mio USD (-19,1 mio) liquidités fin juin 45,1 mio USD (fin T1: 57,6 mio) - Siegfried S1: chiffre d'affaires 586,7 mio CHF (cons. AWP: 550,7 mio) Ebitda de base 130,2 mio CHF (cons. AWP: 111,2 mio) marge Ebitda de base 22,2% (cons. AWP: 20,3%) bénéfice net de base 65,2 mio CHF (cons. AWP: 53,3 mio) croissance soutenue par hausses de prix 2022: objectif marge Ebitda de base relevé à hauteur du S1 objectif de croissance supérieur à 15% en ML - TKB S1: résultat d'exploitation 95,2 mio CHF (90,8 mio) produit d'exploitation 185,2 mio CHF (181,7 mio) résultat net 75,2 mio CHF (74,2 mio) 2022: résultat toujours attendu en retrait S2: recul attendu des revenus - Zur Rose S1: ventes Europe 39,3 mio CHF (cons. AWP: 40,5 mio) Ebitda -43,1 mio CHF (-49,7 mio) résultat net -86,1 mio CHF (cons. AWP: -83,9 mio) ventes Suisse 334,2 mio CHF (cons. AWP: 330,4 mio) chiffre d'affaires 963,9 mio CHF (cons. AWP: 978,7 mio) ventes Allemagne 594,3 mio CHF (cons. AWP: 610,0 mio) Ebitda ajusté -49,2 mio CHF (cons. AWP: -55,1 mio) T2: croissance -0,8% (cons. AWP: 3,5%) 2022: Ebitda ajusté entre -75 et -95 mio CHF 2023: Ebitda ajusté attendu à l'équilibre objectif moyen terme marge Ebitda 8% confirmé pas de levée de fonds nécessaire pour activités opérationnelles - Zwahlen & Mayr S1: résultat net +0,95 mio CHF (-0,15 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La BC d'Argovie en hausse malgré des marchés volatils - Precious Woods plonge dans les chiffres rouges - Trifork améliore ses recettes trimestrielles, mais pas la rentabilité - Le fonds Swisscanto IFCA a augmenté ses recettes - Swisscanto Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial augmente ses recettes ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Meyer Burger: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% - Perrot Duval: Petrimax AG détient une part de 3,09% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,99% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - jeudi: Suisse Tourisme: CP bilan intermédiaire saison estivale, Zurich BCV: CP résultats S1 Thurgauer KB: CP résultats S1 Highlight Event: Résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: exportations horlogères juillet 2,22 mrd CHF (nom. +8,3% sur un an) exportations juillet -2,9% réel, -4,3% nominal à 21,57 mrd CHF (CVS) importations juillet -3,4% réel, -4,2% nominal à 19,15 mrd CHF (CVS) solde commercial juillet +2,42 mrd CHF - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Au Royaume-Uni, les grèves de la colère face à l'inflation Ukraine: Guterres et Erdogan rencontrent Zelensky, au moins 7 morts à Kharkiv Opiacés: Walmart, Walgreens et CVS condamnés à verser 650,6 millions USD DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9686 - USD/CHF: 0,9532 - future Conf: -7 pb à 153,68% (mercredi) - taux au comptant: 0,513% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,02% à 11'128 points - SLI (mercredi): -0,64% à 1713 points - SPI (mercredi): -0,17% à 14'384 points - Dax (mercredi): -2,04% à 13'627 points - CAC 40 (mercredi): -0,63% à 6528 points

awp-robot/sw/