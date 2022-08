Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - En roue libre pour boucler la semaine, dans l'attente des prochaines décisions de politique monétaire. - SMI avant-Bourse: -0,15% à 11'150,87 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,06% à 33'999 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,21% à 12'965 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,08% à 28'919 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sonova: rachète une chaîne chinoise d'aide auditives ventes nettes de Hysound en 2021 de près de 230 mio RMB (32 mio CHF) finalisation de la transaction attendue au S2 de l'exercice 2022/23 SPI: - Adval Tech S1: résultat net 0,0 mio CHF (4,3 mio) Ebit 1,5 mio CHF (5,8 mio) chiffre d'affaires 90,9 mio CHF (90,4 mio) prestation totale 90,9 mio CHF (90,4 mio) marge Ebit 1,6% (2021: 6,4%) renonce à toute projection S2 en raison des incertitudes - Burckhardt: l'ex-patron renonce à se présenter au conseil d'administration - Formulafirst plonge dans le rouge au 1er semestre - Highlight E&E S1: résultat d'exploitation -7,6 mio CHF (-4,6 mio CHF) résultat net -14,3 mio CHF (rev. -13,0 mio) S1: chiffre d'affaires 268,5 mio CHF (207,3 mio) - Mobilezone S1: chiffre d'affaires 499,6 mio CHF (cons. AWP: 500,2 mio) Ebit 34,7 mio CHF (cons. AWP: 31,9 mio) résultat net 26,0 mio CHF (cons. AWP: 23,0 mio) 2022: objectif Ebit confirmé 70-80 mio CHF, marge 7,6% - Nebag S1: résultat -2,14 mio CHF (+7,31 mio) - Polypeptide S1: chiffre d'affaires 133,7 mio EUR (cons. AWP: 136,4 mio) marge EBITDA ajustée 20% (cons. AWP: 20,2%) résultat net 10,25 mio EUR (cons. AWP: 11,5 mio) Ebitda ajusté 26,7 mio EUR (cons. AWP: 27,6 mio) 2022: croissance des revenus attendue à 8-10% (12-14%) marge Ebitda attendue à 22-25% (environ 30%) objectifs à moyen termes modérés - PSP S1: produit des loyers 157,8 mio CHF (cons. AWP: 159,4 mio) Ebitda av. revalorisations 155,1 mio CHF (cons. AWP: 153,8 mio) résultat net 227,2 mio CHF (cons. AWP: 167,0 mio) taux de vacance 3,7% (3,1%) 2022: Ebitda désormais attendu à 290 (285) mio CHF vise toujours taux de vacance inférieur à 4% pour la fin de l'année - U-blox S1: ventes 294,4 mio CHF (cons. AWP: 265,2 mio) Ebit ajusté 57,4 mio CHF (cons. AWP: 31,4 mio) Ebit 53,9 mio CHF (cons. AWP: 26,6 mio) résultat net 45,8 CHF (cons. AWP: 20,8 mio) 2022: objectif de croissance des ventes relevé à 46-54% (27-39%) marge Ebit attendue à 16-19% (10-14%) CEO: traitement des commandes entravé par les problèmes de livraison - Le médicament Kapruvia de Vifor approuvé en Suisse PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - SHL: dissolution du groupe d'actionnaires Alroy-Family PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: production industrielle au T2 - Andermatt Swiss Alps: CP nouveau projet à Sedrun (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: l'inflation a encore accéléré en juillet, à 2,4% HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Votations: près de deux Suisses sur trois soutiendraient la réforme de l'AVS - international: L'Allemagne peut se permettre un nouveau paquet d'aides DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9658 - USD/CHF: 0,9585 - future Conf: inchangé à 153,68% (jeudi) - taux au comptant: 0,538% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,35% à 11'168 points - SLI (jeudi): +0,42% à 1'721 points - SPI (jeudi): +0,38% à 14'438 points - Dax (jeudi): +0,52% à 13'697 points - CAC 40 (jeudi): -0,53% à 6'557 points

awp-robot/sw/