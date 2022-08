Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - En manque d'inspiration, après une clôture négative des indices new-yorkais vendredi - SMI avant-Bourse: -0,20% à 11'134,46 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,86% à 33'707 points - Nasdaq Comp (vendredi): -2,01% à 12'705 points - Nikkei 225 (lundi): -0,48% à 28'792 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse nomme Dixit Joshi en tant que chef des finances (CFO) nomme Francesca McDonagh responsable opérationnelle (COO) - Roche lance le test Covid-19 pour détecter le nouveau variant BA.2.75 SPI: - Dufry/Autogrill: la Copa examine la demande le libération de l'oblig. d'OPA Edizione ne doit pas présenter d'offre publique - Intershop vend le projet immobilier "AuPark" à Wädenswil à Swiss Life - Kinarus lance un emprunt convertible d'un maximum de 20 millions de francs suisses - Obseva: fonds propres insuffisants pour une cotation au Nasdaq - Relief et Nrx reprennent langue pour aplanir leurs différends - Santhera et Reveragen entament une étude de phase 2 sur le Vamorolone - Vifor: un tribunal américain confime la validité du brevet de Velphoro PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 4,99% - Cembra: Blackrock détient une part de 2,99% - Comet: Blackrock détient une part de 3,45% - Leclanché: Pure Capital S.A. détient une part de 16,8% - Valartis: Beat Kähli détient une part de 24,6552% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Pour relancer la croissance, Pékin réduit à nouveau plusieurs taux HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: A Jackson Hole, des banquiers centraux entre inflation et récession DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9629 - USD/CHF: 0,9603 - future Conf: -179 pb à 151,89% (vendredi) - taux au comptant: 0,594% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,10% à 11'157 points - SLI (vendredi): -0,54% à 1'711 points - SPI (vendredi): -0,20% à 14'410 points - Dax (vendredi): -1,12% à 13'545 points - CAC 40 (vendredi): -0,50% à 6'496 points

