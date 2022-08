Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Morosité toujours de mise en attendant Jackson Hole et la BCE - SMI avant-Bourse: -0,16% à 10'915,64 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,47% à 32'910 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,00% à 12'381 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,37% à 28'347 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont: Farfetch et Alabbar achètent une part de 47,5% et 3,2% dans YNAP Farfetch dispose d'options pour racheter le reste de YNAP correctif de valeur devisé à 2,7 mrd EUR amortissement définitif dépend du cours de Bourse de Farfetch YNAP est classé dans le bilan comme détenu en vue d'être vendu - Swiss Life place un emprunt senior de 700 millions d'euros SPI: - Aevis S1: chiffre d'affaires +42,6% à 584,2 mio CHF - Allreal S1: revenus locatifs 106,8 mio CHF (cons. AWP: 107,9 mio) effet de revalorisation 1,1 mio CHF (cons. AWP: 26,7 mio) EBIT avant revalorisation 100,7 mio CHF (cons. AWP: 95,5 mio) résultat net hors rev. 81,8 mio CHF (cons. AWP: 73,9 mio) 2022: résultat opérationnel d'au moins 135 mio CHF - Aluflexpack S1: chiffre d'affaires 164,8 mio EUR (126,5 mio) Ebitda ajusté 24,3 mio EUR (21,4 mio) résultat net 8,3 mio EUR (12,7 mio) 2022: ventes nettes 320-350 mio EUR (jusqu'ici 310-330 mio ) ventes nettes 450-500 mio EUR et marge Ebitda 14-16% d'ici 2025 - Blackstone Resources s'est trouvé un nouveau réviseur - Dätwyler S1: chiffre d'affaires 541,6 mio CHF (cons. AWP: 534,4 mio) Ebit 72,5 mio CHF (cons. AWP: 72,5 mio) marge Ebit 13,4% (cons. AWP: 13,5%) résultat net 57,4 mio CHF (cons. AWP: 54,1 mio) dépendance directe réduite au gaz naturel russe 2022: perspectives reconduites chiffre d'affairese entre 1,15 et 1,20 mrd CHF marge Ebit entre 13 et 16% S2: pénurie de gaz et électricité va induire une hausse des coûts table sur baisse ventes de composants pour vaccins anti-Covid - LLB S1: produit d'exploitation 241,9 mio CHF (231,8 mio) résultat net 75,9 mio CHF (71,1 mio) avoirs clientèle 84,2 mrd CHF (fin 2021: 91,9 mrd) afflux net d'argent frais 2,5 mrd CHF (2,7 mrd) ratio coûts/revenus 62,8% (65,1%) vise toujours un résultat solide pour 2022 - Minoteries S1: chiffre d'affaires net 70,7 mio CHF (71,4 mio) résultat net 2,55 mio CHF (2,55 mio) - Molecular Partners: des avocats américains déposent une plainte collective - Sensirion S1: chiffre d'affaires 164,8 mio CHF (144,4 mio) Ebitda 48,9 mio CHF (45,9 mio) marge Ebitda 29,6% (31,8%) résultat net 35,0 mio CHF (34,8 mio) 2022: abaisse objectifs de ventes à 310-340 mio CHF confirme objectif de marge, Ebitda autour de 25% perspectives de croissance à moyen et long termes intactes - SF Urban S2: perspectives optimistes quant aux revenus PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Raiffeisen S1: produit d'exploitation 1,69 (1,65) mrd CHF résulltat d'exploitation 623 (614) mio CHF bénéfice net 556 (505) mio CHF créances hypothécaires +1,8% à 200,0 mrd CHF ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Baloise: Norges Bank détient une part de 3,09% - Cembra: Blackrock détient une part de 2,93% - Lonza: Blackrock détient une part de 9,94% - SHL: Yariv Alroy détient une part de 6,09%; groupe Alroy <3% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Dätwyler: CP S1, Zurich - SF Urban: CP S1, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: séisme de magnitude 3,1 dans le Haut-Valais - international: La canicule en Chine, "grave menace" pour les récoltes Ukraine: Jour de l'indépendance à haut risque après six mois de guerre Le Mexique se dote d'une entreprise d'Etat pour exploiter son lithium Allemagne: coup de sifflet pour la 1ère flotte de trains à hydrogène au monde Création d'une alliance pour l'hydrogène entre Ottawa et Berlin DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 0,9601 - USD/CHF: 0,9658 - future Conf: -116 pb à 150,16% (mardi) - taux au comptant: 0,733% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -1,38% à 10'933 points - SLI (mardi): -1,06% à 1'675 points - SPI (mardi): -1,30% à 14'122 points - Dax (mardi): -0,27% à 13'194 points - CAC 40 (mardi): -2,06% à 6'362 points

awp-robot/sw/