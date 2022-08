Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Hausse modérée en vue, dans l'attente de Jackson Hole et malgré une série d'indicateurs plutôt décevants - SMI avant-Bourse: +0,31% à 11'046,80 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,18% à 32'969 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,41% à 12'432 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,72% à 28'518 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Sandoz deviendra une entreprise indépendante Sandoz sera cotée à la Bourse suisse SIX transaction concernant Sandoz fiscalement neutre transaction concenant Sandoz bouclée au S2 2023 le siège de Sandoz sera basé en Suisse Sandoz est le numéro un européen des génériques CEO: spin-off Sandoz sans impact financier sur CEO: Richard Saynor restera CEO de Sandoz poursuite de l'accent exercé sur les Etats-Unis composition conseil et direction pour Sandoz en cours phase d'investissement pour nouvelle structure Sandoz évolution effectifs Sandoz sera décidé par future direction implantation futur siège Sandoz en Suisse pas encore arrêtée avons aussi reçu propositions de rachat pour Sandoz cession Sandoz pas exclue en cas d'offre intéressante prématuré de spéculer sur une intégration de Sandoz au SMI SPI: - Asmallworld S1: Ebitda 1,4 mio CHF (1,3 mio) chiffre d'affaires 7,4 mio CHF (9,5 mio) 2022: objectifs confirmés - Bachem S1: chiffre d'affaires 234,9 mio CHF (cons. AWP: 244,1 mio) Ebit 51,6 mio CHF (cons. AWP: 58,2 mio) résultat net 36,6 mio CHF (cons. AWP: 47,7 mio potentiel de revenus jaugé à 1 mrd CHF d'ici 2026 2022: nette hausse des revenus et du résultat attendue au 2e semestre croissance des ventes attendue entre 5 et 9% marge Ebit devrait rester stable par rapport à 2021 objectif d'une croissance annuelle de 15% d'ici 2026 confirmé marge Ebitda attendue à plus de 30% d'ici 2026 - Baloise S1: résultat net 287,1 mio CHF (cons. AWP: 280,5 mio) volume d'affaires 5,44 mrd CHF (5,89 mrd) ratio combiné net 91,9% (cons. AWP: 91,8%) Ebit non vie 162,1 mio CHF (cons. AWP: 174,0 mio) Ebit vie 178,5 mio CHF (cons. AWP: 173,2 mio) fonds propres 5021 mio CHF (cons. AWP: 6408 mio) taux SST de près de 230% à fin juin (fin 2021: 220%) - Castle Private Equity plonge dans les chiffres rouges au 1er semestre - ENR Russia S1: résultat net +13,4 mio CHF (+2,9 mio) - Evolva S1: Ebitda -9,5 mio CHF (-13,0 mio) liquidités 7,4 mio CHF (fin 2021: 11,0 mio) croissance des ventes toujours attendue entre 40 et 60% à moyen terme 2022: en bonne voie pour réaliser l'objectif de ventes de 15 mio CHF - Interroll: amende de 0,1 mio CHF pour infraction à obligation de publicité - Kudelski S1: résultat net -18,56 mio USD (-3,1 mio) chiffre d'affaires 333,4 mio USD (cons. AWP: 348,7 mio) Ebitda 0,5 mio USD (cons. AWP: 8,4 mio) 2022: Ebitda toujours attendu entre 55 et 75 mio USD objectifs conrimés pour toutes les unités d'affaires - LUKB S1: bénéfice net 110,9 mio CHF (111,0 mio) avoirs sous gestion 35,4 mrd CHF (fin 2021: 40,0 mrd) produit d'exploitation 289,3 mio CHF (285,1 mio) résultat d'exploitation 139,7 mio CHF (139,2 mio) LUKB 2022: prévisions confirmées - bénéfice net stable - Perrot Duval 2021/22: dividende 2,00 CHF (3,00 CHF) bon début d'exercice 2022/23 - Siegfried: nouveau site de production en Allemagne, investissement de 100 mio - SoftwareOne S1: bénéfice brut Software&Cloud 274,7 mio CHF (267,6 mio) bénéfice brut 469,9 mio CHF (cons. AWP: 468,9 mio) Bruttogewinn Solutions&services 195,2 mio CHF (146,7 mio) Ebitda ajusté 117,9 mio CHF (cons. AWP: 110,1 mio) marge Ebitda ajustée 25,1% (cons. AWP: 23,5%) résultat net ajusté 63,9 mio CHF (cons. AWP: 55,2 mio) 2022: prévisions confirmées - SPS S1: résultat net 267,4 mio CHF (cons. AWP: 230,9 mio) revenus locatifs 214,2 mio CHF (cons. AWP: 214,6 mio) Ebit 365,4 mio CHF (cons. AWP: 309,5 mio) taux de vacance 4,6% (4,7%) Ebit avant revalorisation 198,8 mio CHF (cons. AWP: 194,0 mio) 2022: objectifs pour 2022 relevés - Talenthouse: les nouvelles actions seront cotées dès fin août - Valartis S1: bénéfice net 17,8 mio CHF (4,8 mio) produit d'exploitation 11,1 mio CHF (6,0 mio) 2022: focalisation sur les protection des investissements en Russie - Warteck Invest S1: bénéfice net 14,8 mio CHF (16,4 mio) S1: résultat des revalorisations 7,4 (9,7) mio CHF Warteck: conditions réunies pour la poursuite d'une évolution positive PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La Comco lève les mesures provisionnelles à l'encontre de Mastercard - Alpiq S1: chiffre d'affaires net 6,03 mrd CHF (2,65 mrd) résultat net -592 mio CHF (+16 mio) Ebitda ajusté 114 mio CHF (83 mio) 2022: pas certain de réalisé un résultat IFRS positif ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,05% - Cembra: Blackrock détient une part de 3,01% - Intershop: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Leclanché: Pure Capital S.A. détient une part de 20,5% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: Parahôtellerie T2 - Lombard Odier: résultats S1 - Salt: CP S1, Hinwil - SPS: CP S1, Zurich - BC de Lucerne: CP S1, Zurich - Molecular Partners: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h17) - EUR/CHF: 0,9653 - USD/CHF: 0,9633 - future Conf: -71 pb à 149,45% (mercredi) - taux au comptant: 0,773% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,73% à 11'013 points - SLI (mercredi): +0,66% à 1'686 points - SPI (mercredi): +0,73% à 14'225 points - Dax (mercredi): +0,20% à 13'220 points - CAC 40 (mercredi): +0,13% à 6'387 points

