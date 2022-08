Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Soutenue par l'espoir que le patron de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis adopte ce soir à Jackson Hole un ton plus accomodant - SMI avant-Bourse: +0,36% à 11'103,97 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,98% à 33'292 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,67% à 12'639 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,56% à 28'639 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis suspend provisoirement une étude avec le branaplam SPI: - Burkhalter: Jean Claude Bregy détient encore 6,61% après une vente d'actions - Edisun Power S1: chiffre d'affaires 9,23 mio CHF (8,55 mio) résultat net 6,19 mio CHF (2,53 mio) S2: début "très prometteur" au niveau opérationnel - EEII S1: résultat net -6,01 mio CHF (+2,45 mio) les ADRs Gazprom fortement plombés par la guerre en Ukraine travaux intensifs pour une solution pour l'avenir de la société - Hiag S1: revenus locatifs 32,4 mio CHF (cons. AWP: 32,5 mio) résultat net 56,1 mio CHF (cons. AWP: 44,3 mio) Ebitda 62,4 mio CHF (cons. AWP: 53,0 mio) effet des revalorisations 42,3 (32,2) mio CHF S2: hausse des revenus locatifs attendue taux de vacance attendu à un niveau similaire au S1 (6,9%) 2022: bon résultat attendu - Molecular Partners S1: chiffre d'affaires 184,5 mio CHF (4,4 mio) résultat net 148,6 mio CHF (-33,6 mio) liquidités 285,1 mio CHF (fin T1: 296,2 mio) 2022: charges totales désormais 70-80 millions de francs suisses - SFS S1: Ebit 162,9 mio CHF (cons. AWP: 162 mio) chiffre d'affaires 1224,1 mio CHF (cons. AWP: 1174 mio) résultat net 131,5 mio CHF (cons. AWP: 131 mio) marge Ebit 13,3% (cons. AWP: 13,7%) S2: ralentissement des affaires attendu à cause de l'inflation 2022: marge Ebit avec Hoffmann entre 12 et 15% objectif de croissance hors Hoffmann de 3-6% confirmé contribution aux revenus de Hoffmann 720 à 770 mio CHF objectif de croissance à moyen terme confirmé à 3-6% - Zug Estates S1: résultat net hors rev. 16,8 mio CHF (15,4 mio) résultat net 27,9 mio CHF (32,7 mio) produit des loyers 30,4 mio CHF (29,8 mio) Ebit 35,4 mio CHF (40,6 mio) 2022: résultat net de plus de 30 mio CHF hors effets uniques PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Postfinance: une panne affecte plusieurs systèmes, dont Twint et les postomats - ZKB S1: bénéfice net 541 mio CHF (487 mio) résultat d'exploitation 537 mio CHF (492 mio) produit d'exploitation 1,34 mrd CHF (1,27 mrd) avoirs sous gestion 388,1 mrd CHF (fin 2021: 409,2 mrd) afflux net d'argent frais 17,8 mrd CHF ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Burkhalter: l'ex-chef de Poenina détient encore 6,61% - Cembra: Blackrock détient une part de 2,996% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: baromètre de l'emploi au T2 - Molecular Partners: CP résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Allemagne: le moral des consommateurs vers une nouvelle chute en septembre HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Fédérales 2023: léger glissement vers la droite, selon un nouveau sondage - international: Les Britanniques se préparent à un relèvement massif des tarifs d'électricité Nouveau retard pour l'extraction du combustible fondu de Fukushima DEVISES/TAUX (08:15) - EUR/CHF: 0,9607 - USD/CHF: 0,9640 - future Conf: +112 pb à 150,57% (jeudi) - taux au comptant: 0,796% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,46% à 11'064 points - SLI (jeudi): +0,65% à 1'697 points - SPI (jeudi): +0,42% à 14'285 points - Dax (jeudi): +0,39% à 13'272 points - CAC 40 (jeudi): +0,31% à 6'382 points

