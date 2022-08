Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Ebranlée par les propos du patron de la Fed à Jackson Hole - SMI avant-Bourse: -0,80% à 10'854,29 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -3,03% à 32'283 points - Nasdaq Comp (vendredi): -3,94% à 12'142 points - Nikkei 225 (lundi): -2,53% à 27'918 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: homologation de Scemblix dans l'Union européenne - Un biosimilaire du Lucentis de Roche homologué en Europe SPI: - Ems-Chemie S1: résultat net 286 mio CHF (281 mio) - Kinarus lance une étude clinique pour le traitement du Covid-19 - Schaffner: Markus Heusser proposé comme président du conseil d'administration - Jackson Hole: Thomas Jordan plaide pour l'indépendance des banques centrales - Spice: GP détient 91,69% des actions Equity: GP Investment détient 91,7% des actions (SUPPRIMER?) - Varia US Properties S1: revenus locatifs 62 mio USD (52,0mio) produit brut 91,1 mio USD (71,1 mio) résultat net 145,5 mio USD (48,7 mio) S1: Ebitda hors revalorisations 45,5 (33,5) mio USD Properties S2: attendu "consistant" sur le plan opérationnel - Youngtimers: les actionnaires ont élu deux nouveaux administrateurs PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Bulgari prévoit un exercice 2022 encore meilleur que celui record de 2021 - Postfinance: les problèmes de paiement avec la Postcard sont résolus - Londres donne six drones sous-marins chasseurs de mines à l'Ukraine ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Mobilezone: UBS Fund Management détient une part de 6,57% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Mirabaud & Cie: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Energie: signaux d'une éventuelle pénurie d'électricité visibles déjà avant - international: Une équipe de l'AIEA en route vers la centrale nucléaire de Zaporijjia DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9632 - USD/CHF: 0,9702 - future Conf: -15% à 150,35% (vendredi) - taux au comptant: 0,785% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -1,10% à 10'942 points - SLI (vendredi): -1,42% à 1'673 points - SPI (vendredi): -1,22% à 14'110 points - Dax (vendredi): -2,26% à 12'971 points - CAC 40 (vendredi): -1,76% à 6'274 points

awp-robot/sw/