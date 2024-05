Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la réserve, avant des relevés sur l'inflation aux Etats-Unis en avril et en zone euro en mai - SMI avant-Bourse: +0,07% à 11'878,40 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,86% à 38'111 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,08% à 16'737 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,22% à 38'518 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: données positives sur remibrutinib contre l'urticaire SPI: - Airesis: "un peu de retard" pour les équipements des Bleus du Coq sportif - Avolta décroche un nouveau contrat à Hong Kong - CI Com incapable de publier son rapport annuel 2023 d'ici fin mai - EPH: Christina Spyrou-Katras nommée secrétaire de la société - Helvetia (CH) Swiss Property Fund coté le 25,6 à la Bourse suisse - Implenia remporte un contrat de 402 mio CHF en Norvège - Lalique: Silvio Denz présente une OPA CA recommande d'accepter l'offre de Silvio Denz (40 CHF par ation) Denz va demander la décotation de la Bourse suisse les actionnaires de référence vont rester investis - Meyer-Burger: regroupement d'actions dans rapport 750:1 demandé à l'AG - Skan relève à 90% sa participation dans Aseptic Technologies - Ascometal: sort de Fos tranché vendredi, nouvelle audience - Youngtimers: amende de 200'000 CHF de SIX PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Skan relève à 90% sa participation dans Aseptic Technologies ANNONCES DE PARTICIPATIONS - EFG International: groupe EFG Bank/BTGP-BSI détient 66,574%/2,786% - Leonteq: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% - Skan relève à 90% sa participation dans Aseptic Technologies PRESSE JEUDI - Novartis porte plainte contre un état US (rabais sur médicaments) Reuters PRESSE VENDREDI NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail avril - 08:30 OFS: chiffres d'affaires des services mars DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Chine: l'activité manufacturière se contracte pour la 1ère fois en trois mois HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Romande Energie (1,44 CHF) - Warteck Invest (70,00 CHF) 03.06: - Thurgauer KB (3,30 CHF) DIVERS - CH: Trafic ferroviaire partiellement rétabli entre Lausanne et Yverdon - international: Israël pilonne la bande de Gaza, contrôle la zone à la frontière de l'Egypte Le "AA" français suspendu au verdict de l'agence de notation S&P Trump jugé coupable au pénal, une première pour un ex-président américain De grandes entreprises achètent des crédits carbone probablement sans valeur DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: 0,9796 - USD/CHF: 0,9057 - future Conf: -126 pb $ 145,75% (jeudi) - taux au comptant: 0,848% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,65% à 11'870 points - SLI (jeudi): +0,57% à 1'942 points - SPI (jeudi): +0,74% à 15'858 points - Dax (jeudi): +0,13% à 18'497 points - CAC 40 (jeudi): -0,98% à 7'979 points

awp-robot/sw/