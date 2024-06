Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers un rebond technique mimétique pour débuter la semaine, en attendant la BCE jeudi et l'emploi US vendredi - SMI avant-Bourse: +0,46% à 12'056,31 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,51% à 38'686 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,01% à 16'735 points - Nikkei 225 (lundi): +1,15% à 38'929 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swisscard: l'accord de coentreprise entre CS et Amex pas renouvelé SPI: - CI Com suspendu de cotation à la Bourse suisse - Cosmo 2023: publie son rapport annuel à la dernière minute perte nette après impôts 4,7 mio EUR (bénéfice 17,5 mio) résultat d'exploitation 6,1 (28,1) mio EUR chiffre d'affaires 92,8 (102,1) mio EUR - Leclanché 2023: perte nette définitive 70,5 (85,6) mio CHF - Molecular Partners présente des données positives avec MP0317 lors de l'ASCO - Orascom Development vend RAK Tourism Investment FZC pour 40 mio USD - Relief: la CEO par intérim pas reconduite le CFO et la CHRO s'en vont aussi le conseil d'administration reprend les commandes de l'entreprise - Spexis 2023: perte nette non auditée -19,6 (-18,6) mio CHF nouvelle prolongation de délai pour publier le rapport 2023 - Warteck Invest: prix offert des nouvelles actions à 1530 CHF augmentation de capital devrait rapporter 94,7 mio CHF bruts PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - DSM-Firmenich: objectif de marge Ebitda ajustée entre 22 et 23% à moyen terme table sur une croissance organique à moyen terme entre 5 et7% ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Peach Property: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% - Temenos: BNP Paribas SA détient une part de 13,947% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Indices PMI des directeurs d'achat mai DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFL: le taux de référence des loyers reste à 1,75% - international: La BCE s'apprête à entamer une lente redescente des taux d'intérêt HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Thurgauer KB (3,30 CHF) 06.06: - PEH (1,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Claudia Sheinbaum, scientifique de gauche pour gérer les passions du Mexique Washington presse le Hamas d'accepter le plan de cessez-le-feu Afrique du Sud: l'ANC perd sa majorité et cherche une coalition Près de cinq milliards de voyageurs aériens prévus dans le monde en 2024 DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9780 - USD/CHF: 0,9013 - future Conf: +19 pb à 145,94% (vendredi) - taux au comptant: 0,915% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,98% à 12'001 points - SLI (vendredi): +0,69% à 1'955 points - SPI (vendredi): +0,85% à 15'992 points - Dax (vendredi): +0,01% à 18'498 points - CAC 40 (vendredi): +0,73% à 7'993 points

awp-robot/sw/