Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Accès de prudence, avant le chômage en Allemagne et surtout l'inflation en Suisse. Les places vacantes (Jolts) aux Etats-Unis retiendront aussi l'attention dans l'après-midi - SMI avant-Bourse: -0,22% à 11'980,53 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,30% à 38'571 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,56% à 16'829 points - Nikkei 225 (mardi): -0,38% à 38'774 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Fitch maintient le triple A des Covered Bonds de Credit Suisse SPI: - Burckhardt 2023/24: chiffre d'affaires 982,0 mio CHF (cons. AWP: 966 mio) Ebit 121,4 mio CHF (cons. AWP: 112 mio) dividende 15,50 CHF (cons. AWP: 13,33 CHF) résultat net 90,1 mio CHF (cons. AWP: 84 mio) marge Ebit 12,4% (cons. AWP: 11,6%) entrées de commandes 1124,7 mio CHF (cons. AWP: 1026 mio) 2024/25: marge Ebit attendue à un niveau stable chiffre d'affaires visé 1,0 à 1,1 mrd CHF revenus attendus à 1,2 mrd CHF à moyen terme - PEH: les actionnaires votent le dividende de 1 franc par action PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - L'entrée en Bourse du fonds HSO d'Helvetica repoussée à la fin de l'année ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Avolta détient en propre 3,038%/6,319% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 17,56% - Nestlé: Norges Bank détient une part de 3,007% - Temenos: Deutsche Bank AG détient une part de 3,126% PRESSE MARDI - Le chef de la Finma attend coopération et transparence des banques Neue Zürcher Zeitung NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: inflation mai DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE 06.06: - PEH (1,00 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Le bureau de Benjamin Netanyahu nie sa présence le 13 juin au Congrès US Inde: la Commission électorale débute le décompte, Modi assuré d'une victoire La Chine a prélevé des échantillons de la face cachée de la Lune L'AIE presse pour renforcer les plans pour les énergies renouvelables DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9751 - USD/CHF: 0,8944 - future Conf: +25 pb à 146,27% (lundi) - taux au comptant: 0,879% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,05% à 12'007 points - SLI (lundi): -0,25% à 1'950 points - SPI (lundi): -0,06% à 15'983 points - Dax (lundi): +0,60% à 18'608 points - CAC 40 (lundi): +0,24% à 7'998 points

awp-robot/sw/