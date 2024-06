Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Oubliées les élections européennes, place à la Fed (et à l'inflation US) - SMI avant-Bourse: +0,11% à 12'151,57 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,18% à 38'868 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,35% à 17'193 points - Nikkei 225 (mardi): +0,20% à 39'116 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Partners Group boucle un programme à 15 mrd USD - Swiss Life transfère un portefeuille immobilier à un de ses fonds SPI: - Avolta: contrat de 15 ans à l'aéroport de Sacramento pour la filiale Hmshost - DKSH développe son partenariat avec Scigen en Malaisie - MCH: la foire de l'art de Bâle, un test pour la santé du marché de l'art - Medartis: le CEO Christoph Brönnimann se retire le CEO sortant assure la transition - Molecular Partners et Orano Med publient des données précliniques PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: JPMorgan détient une part de 17,271% - Lastminute: Sterling Strategic Value Fund, Sicav-Raif détient de 6,927% - Lonza: Norges Bank détient une part de 3,123% PRESSE MARDI - ràs PRESSE LUNDI - Glencore décroche un contrat de fourniture de pétrole en Grande-Bretagne Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: AFF/BNS: la Confédération rouvre les 0%/2034 et 1,25%/2043 - international: HORS DIVIDENDE 13.06: - Sonova (4,30 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: En Italie, un sommet du G7 dominé par les guerres en Ukaine et à Gaza Le trafic maritime à Baltimore complètement rétabli Intel suspend son projet d'extension d'une usine en Israël France: Moody's prévient que la dissolution représente un risque pour la note DEVISES/TAUX (08h0) - EUR/CHF: 0,9655 - USD/CHF: 0,8963 - future Conf: +16 pb à 145,99% (lundi) - taux au comptant: 0,857% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,95% à 12'138 points - SLI (lundi): -0,72% à 1'973 points - SPI (lundi): -0,92% à 16'115 points - Dax (lundi): -0,34% à 18'495 points - CAC 40 (lundi): -1,82% à 7'894 points

awp-robot/sw/